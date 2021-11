57 600 m² loués en totalité au sein du Food Park de Veghel

Une livraison prévue au troisième trimestre 2022

Union Investment a acquis, en VEFA, le centre Van Acht Koel- & Vriesopslag à Veghel (Pays-Bas). Cet investissement est réalisé pour le compte d’un fonds lancé l’année dernière avec GARBE Industrial Real Estate et dédié aux actifs immobiliers à vocation logistique.

Le projet immobilier acquis développe environ 57 600 m2 de surface locative, d’ores et déjà loués en totalité, dans le cadre d’un bail de 10 ans, au groupe néerlandais Van Acht (une entreprise familiale spécialisée dans le stockage de produits alimentaires réfrigérés et surgelés). La plate-forme s’élèvera au sein d’un site disposant de son propre terminal à conteneurs pour le transport fluvial intérieur et bénéficiant d’une excellente desserte routière via notamment les autoroutes A50 (Eindhoven-Nijmegen) et A67 (Eindhoven-Duisburg).

« Cinquième économie de l’Union Européenne, les Pays-Bas, grâce à leur localisation privilégiée ainsi que leurs infrastructures portuaires aériennes et maritimes de premier plan, se sont imposés en centre de distribution majeur à l’échelle européenne. À seulement 25 km au Nord d’Eindhoven, Veghel, bien que ne figurant pas parmi les sites les plus prisés des Pays-Bas, affiche une croissance significative. Centre alimentaire mature spécialisé dans la production ainsi que la distribution (nationale et internationale) de denrées, il se révèle particulièrement préservé des fluctuations économiques », commente Neil Campbell, Investment Manager chez Union Investment.

Union Investment, dont le portefeuille immobilier à vocation logistique compte actuellement 62 bâtiments dont la valeur globale est estimée à environ 2,8 milliards d’euros, entend poursuivre ses acquisitions avec, pour objectif, de disposer à moyen terme d’un patrimoine d’une valeur supérieure à 5 milliards d’euros. « Pour nos futures acquisitions, nous avons 12 marchés nationaux européens dans notre ligne de mire. Outre les Pays-Bas, il s’agit de l’Allemagne, de la France, des pays scandinaves et de la Pologne » précise Neil Campbell.

Pour cette acquisition, Union Investment était conseillé par 3Stone Real Estate, Greenberg Traurig, PwC et Drees & Sommer ; le vendeur, V8 Vastgoed, par TLF Real Estate et CMS.