Union Investment vient d’acquérir auprès du gestionnaire mondial d’investissements immobiliers Invesco Real Estate le "5-7 avenue du Coq", dans le 9e arrondissement parisien.

L’immeuble, loué dans son intégralité au cabinet d’avocats Fromont Briens, intègre le patrimoine du fonds immobilier institutionnel UniInstitutional European Real Estate.

« Cette acquisition marque le retour d’Union Investment sur le marché de l’investissement français. Elle illustre notre souhait d’identifier, même off-market, des opportunités aux fondamentaux solides au sein du QCA parisien, où il est aujourd’hui difficile d’investir en raison du manque d’offres. Elle témoigne aussi de notre confiance dans les potentialités de valorisation à long terme des immeubles de bureaux centraux, connectés à d’excellents réseaux de transport. », commente Diego Roux, Directeur des Transactions d’Union Investment Real Estate France.

Au sein d’une voie privée aux accès sécurisés, dans un secteur vivant et commerçant du 9e arrondissement, le "5-7 avenue du Coq" développe près de 4 500 m2. Construit en 1900, l’ensemble se déploie sur six étages autour d’une cour intérieure. Sa localisation, près des hubs de transports de Saint-Lazare et d’Opéra-Auber ainsi que des grands magasins du boulevard Haussmann, le dote d’atouts significatifs.

Pour cet investissement, Union Investment Real Estate France était conseillée par JLL et l’étude THIBIERGE Notaires. Invesco Real Estate France était accompagnée par l’office notarial Victoires Notaires Associés.