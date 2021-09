Union Investment vient d’acquérir, auprès d’un fonds immobilier géré par Blackstone, deux des quatre bâtiments composant le Parkgate Business Centre à Dublin (Irlande). Ces bâtiments (les immeubles A et B du complexe immobilier) ont été acquis pour le compte du fonds immobilier spécial à capital variable DIFA-Fonds Nr. 3. Ils sont intégralement loués à Transport Infrastructure Ireland (TII), une entreprise publique en charge des infrastructures et services de transport durable.

Construit en 1999, le Parkgate Business Centre, qui se développe sur trois étages, totalise 3 900 m² et dispose d’un parking en sous-sol, utilisé par les locataires des bureaux et ceux des logements voisins. TII investit très régulièrement dans l’ensemble immobilier et a, notamment, réactualisé la plupart des équipements techniques (en 2015 et 2019) et installé un éclairage LED. Le complexe immobilier est, par ailleurs, doté de bornes de recharges électriques pour véhicules et équipé de panneaux solaires en toiture.

À quelques pas de la gare de Heuston, l’une des plus fréquentées de la couronne de Dublin après celle de Connolly, Parkgate Business Centre bénéficie d’excellentes liaisons en transports en commun. Le tramway, dont l’arrêt le plus proche est situé gare de Heuston, permet de rejoindre en 15 minutes environ les Docklands, quartier riche en commerces et restaurants. L’aéroport est situé à environ 20 minutes en voiture.

"L’attractivité de ce quartier central de Dublin devrait encore s’accroître dans les années à venir grâce aux différents projets d’ores et déjà prévus, et notamment ceux portés par le promoteur irlandais Chartered Land (plus de 300 appartements et environ 3 700 m² de bureaux et commerces) sur le site qui jouxte celui de Parkgate Business Centre. Nul doute que leur impact valorisera notre actif. Au-delà d’une très bonne desserte en transports, Parkgate Business Centre bénéficie aussi de la proximité de Phoenix Park, le plus grand parc urbain d’Europe.", a déclaré Wolfgang Kessler, membre de l’équipe de gestion de Union Investment Institutional Property GmbH.

Pour cette transaction, Union Investment a été conseillée sur le plan juridique par le cabinet d’avocats irlandais A&L Goodbody et sur le plan fiscal par KPMG Ireland. Blackstone était de son côté représenté par CBRE et Arthur Cox.