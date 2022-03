Union Investment a acquis auprès de Savills Investment Management, un retail park situé Planetenring 25-27, 31-33 à Garbsen en Allemagne.

Cette acquisition a été réalisée pour le compte du fonds immobilier spécial UII GermanM .

Le Planetencenter est composé de deux entités de plain-pied : une allée commerçante réalisée en 2014 et un bâtiment de 1983-1984 entièrement rénové en 2015-2016. Constitué de 38 espaces de vente, le pôle commercial frôle les 17 000 m². Hormis une alimentation, il est loué dans son intégralité et son mix enseignes a été pensé pour satisfaire les besoins des populations voisines. Environ la moitié des revenus locatifs de l’actif sont générés par ses trois principaux locataires : Edeka, Aldi et Rossmann.

Garbsen s’inscrit dans la dynamique économique et la prospérité d’Hanovre, ville à laquelle la commune est reliée grâce à un excellent réseau de transport pour constituer un ensemble urbain homogène. Le centre-ville de la capitale de la Basse-Saxe est ainsi situé à une vingtaine de minutes en voiture seulement du Planetencenter, qui s’élève par ailleurs à proximité immédiate d’une station de métro.

« En immobilier commercial, notre stratégie d’acquisition privilégie les commerces essentiels. Avec le Planetencenter, nous détenons dorénavant un pôle commerçant moderne et bien établi, centré sur les besoins locaux, doté d’un éventail de locataires résistants aux crises et aux profils parfaitement adaptés à sa localisation. » explique Roman Müller, Senior Investment Manager chez Union Investment.

« Le Planetencenter, avec toutes ses boutiques dédiées au quotidien, a démontré sa résilience pendant la période difficile de pandémie. » déclare Tim Ulrich, Deputy Head of Transactions Germany chez Savills Investment Management.

Union Investment a été conseillé sur les aspects juridiques de la transaction par Möhrle Happ Luther et sur les sujets fiscaux par POELLATH. HPC et C.P. Hamburg ont assisté Union Investment pour les volets environnementaux et techniques. Savills Investment Management s’est appuyé sur les conseils de Noerr Attorneys at Law, Savills, PwC et Arcadis.