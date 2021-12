Union Investment vient d’acquérir, en Floride, le Fountains of Boynton, un centre commercial avec grande surface alimentaire pour le compte du fonds immobilier à capital variable Unilmmo : Europa. Ce nouvel investissement fait suite à la récente acquisition par Union Investment d’une prestigieuse boutique dans Gold Coast, le quartier du luxe à Chicago.

Construit en 1994, l’actif acquis est composé de cinq bâtiments totalisant 16 300 m2, tous ayant été profondément rénovés en 2017. À Boynton Beach, une ville de la périphérie nord de Palm Beach en pleine densification, Fountains of Boynton se situe sur un axe majeur de circulation à une trentaine de kilomètres au sud de l’aéroport international West Palm Beach. L’ensemble commercial est donc situé dans l’aire métropolitaine de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach qui, avec environ 6 millions d’habitants, est la septième région la plus peuplée des États-Unis ainsi que le premier bassin de population et d’emplois de Floride.

« Dans le climat concurrentiel actuel, nous nous réjouissons d’avoir acquis cet actif de grande qualité plébiscité pour son supermarché alimentaire. Aux États-Unis, le secteur du retail à vocation alimentaire est une classe d’actifs très prisée et liquide. La stabilité de leurs performances pendant la pandémie de COVID-19 a par ailleurs renforcé l’intérêt des investisseurs. En outre, la croissance démographique constante en Floride génère une hausse de la demande pour toutes les classes d’actifs de l’État », explique Matthew Scholl, Executive Director et Head of Investment Management Americas chez Union Investment.

« Cette récente acquisition en Floride nous permet de diversifier notre portefeuille mondial et donc de nous protéger de futures crises. Notre parc immobilier à l’international est voué à encore s’étoffer. » précise Henrike Waldburg, Head of Investment Management Global chez Union Investment.

« Loués à 100 %, les 16 300 m2 de Fountains of Boynton offrent un mix commercial solide et résistant face au e-commerce. On y trouve notamment une grande surface alimentaire réputée, un fitness d’une chaîne connue, des restaurants ainsi qu’une offre de services complète dans les domaines de l’esthétique, de la santé et des soins vétérinaires. Le centre est idéalement localisé pour répondre aux besoins de la population locale et de ses habitants », précise Kseniya Merritt, Head of Retail Investments North America au siège new-yorkais d’Union Investment.

Les principaux locataires du centre sont Publix, le leader de la grande distribution en Floride, et LA Fitness Signature Club, l’un des sites les plus performants de l’enseigne dans le pays.