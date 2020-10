Cette acquisition, dont le montant n’est pas divulgué, a été réalisée pour deux nouveaux fonds logistiques lancés conjointement par Union Investment et GARBE Industrial Real Estate. Les deux sociétés définiront la politique investissements pour ces deux fonds paneuropéens. GARBE aura en charge la gestion des actifs ainsi que leur gestion locative.

Le portefeuille Rocket est composé de bâtiments et de projets situés en Allemagne à Achim, Rendsburg, Cloppenburg, Emden, Meßkirch, Kaiserslautern, Echzell et Frankenber. Les locaux, d’une surface totale de 218 144 m², sont entièrement loués à une entreprise de commerce en ligne américaine dans le cadre de baux d’une durée allant de 8,5 à 20 ans. Les emplacements spécifiques ont été sélectionnés pour garantir un service de livraison de meilleure qualité, plus rapide et plus fiable. Sept des huit biens sont des plates-formes indispensables à la réalisation du dernier kilomètre. Très bien connectés aux infrastructures environnantes, ces sites se trouvent soit à proximité de grandes agglomérations soit dans des régions qui ne sont pas considérées à l’heure actuelle comme de hauts lieux logistiques, mais qui se révèlent importantes pour atteindre de potentiels clients. Le complexe d’Achim près de Brême servira de centre de traitement dédié au commerce électronique.

« Ces deux fonds apportent une réponse intéressante aux besoins en investissement de nos clients institutionnels. Nous nous réjouissons d’avoir acquis ce portefeuille, qui offre à nos investisseurs la perspective de rendements durables », a déclaré Bernhard Kraus, member of the management team chez Union Investment Institutional GmbH.

Christopher Garbe, directeur général de GARBE Industrial Real Estate GmbH, a commenté : « Nous sommes ravis que la vente de ce portefeuille nous permette d’étendre notre collaboration paneuropéenne avec Union Investment. »

Le transfert des droits et obligations (conclusion de la transaction) a déjà été réalisé pour six des huit biens. La conclusion des transactions de Cloppenburg et Frankenberg est, quant à elle, prévue pour le dernier trimestre 2020.

« L’acquisition du portefeuille Rocket marque une autre étape importante dans notre volonté d’accroître la part du secteur logistique dans nos actifs », explique Stephan Riechers, head of Investment Management Logistics & Light Industrial chez Union Investment. Le portefeuille logistique d’Union Investment compte désormais 61 actifs, dont la valeur totale s’élève à environ 2,7 milliards d’euros, l’objectif à moyen terme étant de dépasser les 5 milliards d’euros. « Nous avons 12 marchés nationaux européens en vue pour de futures acquisitions. Outre l’Allemagne, nous nous intéressons notamment aux Pays-Bas, à la France et à la Pologne », précise Stephan Riechers.

Au début de l’année 2020, Union Investment avait déjà acquis le portefeuille Logistrial de GARBE Industrial Real Estate. Composé de 13 biens existants et de 6 projets de développement, ce portefeuille de près de 580 000 m² est, lui aussi, loué dans sa totalité.