Ouvert en novembre 2018 sous l’enseigne Barcelona 1882, l’établissement qui passera prochainement sous la marque Radisson Blu, bénéficie d’un emplacement de choix, à proximité immédiate de la célèbre basilique de la Sagrada Familia, le monument le plus visité de Barcelone. Union Investment a réalisé cette acquisition auprès de Partners Group, société internationale de capital-investissement agissant pour le compte de ses clients.

Le Radisson Blu Barcelona Sagrada Familia possède 182 chambres ainsi qu’un restaurant, un bar, deux espaces de réunion, une salle de sport et une piscine sur le toit-terrasse de l’hôtel, qui offre une vue imprenable sur la Sagrada Familia. Un bail de 25 ans a été signé avec Radisson Hotel Group. La certification de durabilité LEED Or et l’indicateur de performance énergétique A de l’hôtel, permettent à cette acquisition d’être parfaitement conforme au concept de taxonomie verte.

« Barcelone figure depuis toujours parmi les marchés hôteliers les plus attractifs d’Europe avec des contraintes fortes à l’entrée pour les investisseurs. Avec cette opération, Union Investment importe la marque Radisson Blue en Espagne, démontrant une fois de plus toute son expertise dans la structuration proactive des transactions hôtelières », indique Andreas Löcher, head of Investment Management Hospitality chez Union Investment.

« Dans le cadre de cette transaction de share deal complexe, l’exploitation de l’hôtel et son personnel ont dû être dissociés de la société cible et transférés séparément à Radisson Hotel Group », explique Christoph Eichbaum, Senior Investment Manager Hospitality chez Union Investment, qui a mené la transaction.

« Grâce à la confiance de ses partenaires et à la fidélité de ses clients, Radisson Blu peut, pour la 10e année consécutive, se féliciter d’être aujourd’hui la plus grande marque hôtelière haut de gamme en Europe. Ce magnifique hôtel conforte notre position de leader sur ce segment. C’est notre dixième hôtel avec Union Investment en Europe et nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration. L’Europe du Sud est un marché clé sur lequel nous prévoyons une expansion importante dans les années à venir », déclare Elie Younes, vice-président exécutif et directeur du développement, Radisson Hotel Group.

« Cette signature marque un moment important, puisqu’il s’agit de notre premier hôtel à Barcelone, une ville particulièrement cosmopolite et inspirante. Cela nous permet par la même occasion de renforcer notre partenariat avec Union Investment. Avec cette transaction, Radisson Hotel Group démontre sa confiance dans le marché et sa volonté d’étendre sa présence à travers l’Espagne, confirmée par ses ouvertures récentes et à venir à Séville, Bilbao et Madrid. » ajoute Valerie Schuermans vice-présidente Business Development, Radisson Hotel Group.

Pour le gestionnaire d’investissement immobilier basé à Hambourg, il s’agit là de son second hôtel à Barcelone. Il rejoint son portefeuille UniImmo : Europa. En 2013, Union Investment avait en effet déjà acquis le Barceló Raval, un hôtel aux courbes élégantes, l’une des adresses les plus sophistiquées de la capitale catalane. Union Investment détient désormais 80 hôtels à travers le monde pour une valeur totale d’environ 5,2 milliards d’euros.

Dans le cadre de cette acquisition, Union Investment a été conseillé par Linklaters en matière juridique et par Pérez-Llorca pour les questions fiscales, tandis que le vendeur a reçu l’assistance de Cuatrecasas.