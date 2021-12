Union Investment vient d’acquérir, pour le compte de son fonds spécial UII German Prime Select, l’immeuble de bureaux Cäcilium à Cologne. Cet ensemble immobilier, datant de 2009 et situé du 2 au 10 Cäcilienkloster, bénéficie d’un emplacement très prisé dans le cœur de Cologne.

D’une superficie d’environ 19 380 m² sur six étages avec 141 places de parking réparties sur deux niveaux en infrastructure, le Cäcilium est un immeuble flexible. La configuration de cet ensemble immobilier, certifié en niveau Or par le DGNB [1], autorise la location tant de petites que de grandes surfaces. Il est loué à dix entreprises de renom, les principales étant Allianz, BNP Paribas et KPMG. La diversité des filières et profils représentés participe à la sécurisation et à la stabilité des revenus générés.

« Le Cäcilium est un actif immobilier flexible bénéficiant d’une localisation privilégiée et d’une visibilité exceptionnelle dans le centre de Cologne. Immeuble d’angle à l’architecture intemporelle, il se révèle adapté aux attentes de locataires exigeants en termes de qualité. » déclare Wolfgang Kessler, membre de l’équipe dirigeante d’Union Investment Institutional Property GmbH.

Le Cäcilium est facilement accessible en transports individuels et collectifs. Il se situe à seulement quelques minutes à pied du hub du Neumarkt Square, desservi par les principaux réseaux de transports publics, de la Schildergasse -une artère commerçante très animée- ainsi que de nombreux restaurants et cafés. Face à l’immeuble, le carrefour Neuköllner Straße-Pipinstraße/Cäcilienstraße offre un accès rapide aux autoroutes A1 à l’ouest et A4 à l’est.

Pour cet investissement, Union Investment a été conseillé par Hogan Lovells au niveau juridique, Heuking Kühn Lüer Wojtek pour les questions fiscales ainsi que par HPC et Lehmann Consult sur le plan technique.