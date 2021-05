Construit en 2015 par Quantum Projektentwicklung, le bâtiment, composé de trois sections de hauteurs différentes se déployant respectivement sur cinq, six et dix étages, dispose de 137 places de parking en infrastructure. D’une superficie de 11 545 m², loués en totalité, Haus am Aegi, dont la durabilité est certifiée en niveau Argent par le DGNB (Conseil de la construction durable allemand), accueille Deloitte comme principal locataire.

Cet immeuble prestigieux, véritable symbole architectural, figure parmi les meilleures adresses de bureaux au cœur de Hanovre, sur la très animée place Aegidientorplatz. Il bénéficie de la proximité de la station de métro du même nom, tandis que la principale gare de la ville se situe à seulement cinq minutes à pied.

« Capitale de la Basse-Saxe, Hanovre est considérée comme l’une des villes secondaires les plus dynamiques d’Allemagne. Elle affiche, depuis ces dernières années, une solide et constante hausse de ses loyers, notamment en centre-ville », explique Wolfgang Kessler, l’un des membres du conseil d’administration d’Union Investment Institutional Property GmbH.

« Nous nous réjouissons, pour cet actif premium, d’avoir trouvé, en Union Investment, un investisseur fiable sur le long terme. Quantum a construit le Haus am Aegi dans le respect des normes de qualité les plus élevées et, après l’avoir détenu pendant 5 ans, le confie aujourd’hui à de grands professionnels. », indique Arndt Buchwald, Managing Director de Quantum Immobilien KVG.

UniInstitutional German Real Estate est un fonds qui investit exclusivement dans des actifs d’immobilier d’entreprise situés au sein de villes allemandes de grandes et moyennes tailles, avec un intérêt spécifique pour les biens dont la valeur oscille entre 15 et 50 millions d’euros. Le patrimoine total du fonds est actuellement estimé à environ 838 millions d’euros.

Dans le cadre de cette transaction, Union Investment a été conseillé par le cabinet KFR en matière juridique, par Watson Farley & Williams LLP pour les questions fiscales et par Drees & Sommer sur le plan technique. Quantum a, de son côté, reçu les conseils juridiques de GSK.