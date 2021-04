Construit en 2009, l’immeuble est composé de différentes entités de six à neuf étages, avec deux niveaux en infrastructure. Ses quelque 6 880 m² sont loués à 99 % à Pandion Real Estate ; seuls 199 m² d’entrepôt restent disponibles. Terrano dispose de deux entrées principales indépendantes et la configuration de ses niveaux supérieurs permet de créer jusqu’à quatre lots par étage courant. Les 4e et 5e étages sont dotés de toits terrasses, qui peuvent être loués exclusivement ou partagés entre les locataires.

Idéalement situé au cœur du projet Arnulfpark, dans le quartier munichois de Neuhausen, Terrano bénéficie d’une excellente desserte. Le centre-ville de Munich, l’aéroport et la gare centrale sont facilement accessibles en voiture et en transports en commun, la gare principale se situe à dix minutes à pied de l’immeuble et celle de Hackerbrücke, à seulement cinq minutes. Terrano s’élève dans un environnement urbain bien aménagé, riche en restaurants, commerces, espaces verts et de détente.

« Munich est l’une des métropoles allemandes les plus dynamiques qui, depuis quelques années, affiche une croissance constante de sa demande locative. Arnulfpark, le micro-emplacement au sein duquel s’élève Terrano, est un sous-marché de l’immobilier de bureaux munichois qui se révèle être aujourd’hui le plus central et le plus en vogue de la capitale bavaroise. », indique Alejandro Obermeyer, Head of Investment Management DACH chez Union Investment Real Estate GmbH.

Le fonds immobilier institutionnel UniInstitutional German Real Estate investit uniquement en Allemagne, avec un intérêt plus spécifique pour les actifs oscillant entre 15 et 50 millions d’euros. Sa valeur totale s’élève actuellement à environ 840 millions d’euros.

Pour cette acquisition, Union Investment était conseillé par Norton Rose Fulbright sur le plan juridique et Kaiser Baucontrol pour le volet technique.

Invesco Real Estate, qui représentait le vendeur dans le cadre d’un mandat individuel, était conseillé par GSK Stockmann en matière juridique, par SMV Bauprojektsteuerung Ingenieurgesellschaft mbH sur le plan technique et par BNP Paribas Real Estate GmbH pour les aspects commerciaux.