Le bâtiment, conçu par l’agence Renaissance Les Architectes, fait actuellement l’objet d’une démolition/reconstruction dont l’achèvement est prévu pour la mi-2023. L’immeuble sera alors conforme à la taxonomie européenne et vise l’obtention de la certification environnementale BREEAM avec la mention « Very Good ».

D’une surface locative d’environ 2 900 m², ce nouvel actif du patrimoine parisien d’Union Investment, se déploie sur six étages, et bénéficiera d’un jardin et d’un roof-top accessible. Il est pré-loué dans sa totalité à l’Institut Français dans le cadre d’un bail ferme de 9 ans, à un loyer défensif. Cet établissement public est chargé de la promotion à l’étranger de la culture française.

« À l’Est du QCA parisien, cet immeuble se situe dans le secteur prisé du 11e arrondissement, qui se distingue par la rareté de son offre d’espaces de travail de qualité. Il s’agit d’une localisation particulièrement recherchée par des entreprises soucieuses d’attirer et de fidéliser de jeunes talents. Cette acquisition est en adéquation avec notre stratégie, notamment sur le plan environnemental et le potentiel de création de valeur que l’actif offrira à terme. Il complète par ailleurs notre portefeuille immobilier en participant à sa diversification géographique. » précise Diego Roux, Head of Transactions France chez Union Investment Real Estate.

« Cette nouvelle acquisition témoigne de notre confiance dans les immeubles de bureaux parisiens, même hors QCA, dès lors que leurs qualités intrinsèques peuvent séduire les utilisateurs et qu’ils sont conformes aux critères ESG que nous imposons à notre patrimoine. Nous sommes, de surcroît, ravis d’accueillir dans un de nos immeubles cet établissement public de référence qui concourt aux échanges transfrontaliers. » se réjouit Tania Bontemps, Présidente d’Union Investment Real Estate France.

« Nous sommes fiers qu’une de nos réalisations devienne le cœur de la promotion de la culture française dans le monde, et sommes ravis qu’elle soit désormais portée par Union Investment » conclut Samuel Gelrubin, Président de Foncière Concorde et du Groupe Terrot.

Il s’agit de la quatrième acquisition d’Union Investment à Paris en un an. Le gestionnaire d’actifs immobiliers allemand a en effet, au cours des douze derniers mois, acheté trois immeubles de bureaux dans le quartier central des affaires : le 5-7 avenue du Coq (Paris 9e), le 59 boulevard Haussmann (Paris 8e) et le 60 bis avenue d’Iéna (Paris 16e).

Dans le cadre de cette opération, Union Investment a bénéficié des conseils de l’office notarial Attal & Associés, des cabinets d’avocats Clifford Chance et Simmons & Simmons, de Wild Trees et de Delpha Conseils .

De son côté, Foncière Concorde était accompagnée par Maître Mathieu Maurin (BL Notaires). Cette vente a été réalisée avec la participation de Enoma Investment (Julien Brunet) et JLL (Ephraim Aben Danan).