Union Investment a acquis, à Amsterdam, pour le compte de son fonds immobilier à capital variable Unilmmo : Deutschland, le projet « De Puls », situé dans le quartier Axe Sud, le premier marché de bureaux des Pays-Bas.

Ce développement immobilier va être réalisé en joint-venture par VORM et EDGE, les porteurs du projet, avec, comme objectif, l’achèvement des travaux au cours du troisième trimestre 2024.

Le projet se compose :

d’une tour de 36 000 m² de bureaux se déployant sur 25 étages,

d’une tour résidentielle de 22 étages (9 600 m²) proposant 200 appartements, dont 149 à loyer intermédiaire encadré et 51 loués aux valeurs du marché,

d’un bâtiment socle de neuf étages qui accueillera 1 600 m² de boutiques et d’espaces bar/café ainsi qu’un complexe cinématographique de 2 700 m²,

de 126 places de parking, toutes destinées aux véhicules électriques dans le cadre d’un concept de mobilité partagée,

plus de 1 300 emplacements de stationnement pour vélos.

« Plus qu’une simple addition de ses composantes, De Puls est le parfait exemple d’un concept d’utilisation mixte et convaincante d’un lieu pour créer des synergies entre ses différents usages. Dorénavant, nous souhaitons investir de manière encore plus significative dans de ce type d’ensembles immobiliers favorisant la mixité urbaine. » explique Martin Schellein, Head of Investment Management Europe chez Union Investment, « Nous nous réjouissons de travailler avec VORM et EDGE, deux promoteurs expérimentés, pour, conjointement, créer un ensemble qui permettra au quartier Axe Sud d’Amsterdam de poursuivre son développement. »

Côté certification et label, « De Puls » vise l’obtention du BREEAM en niveau Outstanding et du WELL, en niveau Platinum.

Idéalement situé à quelques minutes de l’aéroport international de Schiphol et du centre-ville d’Amsterdam, « De Puls » sera parfaitement desservi en transports en commun.

Dans le cadre de cet investissement, Union Investment a été conseillé par Savills, aux niveaux commercial et technique, par le cabinet d’avocats Dentons sur le plan juridique, et par RSM pour le volet fiscal.