Union Investment vient d’acquérir « Greenfield » à Venlo aux Pays-Bas, au sein d’un des plus importants sites logistiques européens. Au cœur du parc d’activités « Greenport », le projet accueillera, d’ici la fin du troisième trimestre 2022, une plateforme logistique de 61 750 m2 qui vise la certification environnementale BREEAM avec mention « Bien ». Le vendeur, Hessing B.V., spécialiste des fruits et légumes découpés et des plats préparés, sera le futur locataire du site dans le cadre d’un bail de 20 ans. L’acquisition de la plateforme a été réalisée pour le fonds spécial logistique qu’Union Investment a constitué l’an dernier en collaboration avec GARBE Industrial Real Estate.

« Grâce à sa localisation et sa connectivité, Venlo, entre les ports de Rotterdam, d’Anvers et l’arrière-pays européen, est l’un des sites logistiques les plus importants d’Europe. Bien desservi par le réseau autoroutier, ce pôle tri modal est également doté d’un terminal d’expédition intérieur et d’une toute nouvelle gare de marchandises. » explique Stephan Riechers, Head of Investment Management Logistics & Light Industrial chez Union Investment.

À moyen terme, la valeur du portefeuille d’Union Investment en immobilier à vocation logistique devrait franchir la barre des 5 milliards d’euros. Il est actuellement composé de 59 actifs d’une valeur estimée à environ 2,6 milliards d’euros. « Douze marchés nationaux européens, dont les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, la Scandinavie et la Pologne, nous intéressent tout particulièrement pour d’éventuelles acquisitions. », précise Stephan Riechers.

Dans le cadre de cette acquisition, Union Investment était représenté par 3Stone Real Estate, Dentons, Drees & Sommer et PwC. Hessing s’appuyait sur les conseils de CMS et de TLF Real Estate.