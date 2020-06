Acquisitions pour le fonds spécial Urban Living Nr. 1

Union Investment a acquis deux biens en construction à Düsseldorf et Hambourg, représentant 250 micro-appartements. Il s’agit des sixième et septième acquisitions pour le fonds spécial Urban Living Nr. 1, qui maintient sa trajectoire de croissance. Le montant de ces transactions est confidentiel.

« Düsseldorf et Hambourg sont deux emplacements exceptionnels pour investir dans le micro-logement. Dans chacune de ces villes, la demande pour les appartements meublés fonctionnels devrait rester soutenue pendant encore longtemps. Ces nouvelles acquisitions sont donc parfaitement adaptées au portefeuille du fonds spécial Urban Living Nr. 1, dont nous espérons poursuivre le développement en 2020. Ces achats sont un signe prometteur de ce qui nous attend », indique Henrik von Bothmer, Senior Investment Manager Micro-Living chez Union Investment. La pandémie de coronavirus n’a pas modifié les perspectives pour ce fonds. « Bien que nous ignorions l’impact de la pandémie à long terme, nous nous attendons à ce que la demande immobilière, notamment pour les petits appartements dans les grandes villes, reste supérieure à l’offre. La tendance en faveur du micro-logement devrait se maintenir dans les années à venir, même si ce type de logement - comme la plupart d’ailleurs - n’échappera pas aux effets de la crise du coronavirus. » ajoute Von Bothmer.

La société Development Partner AG est le vendeur et promoteur du projet de micro-logements à Düsseldorf. Composé de 184 appartements à louer sur 5 200 m², l’immeuble se situe au 270 Himmelgeister Straße, à proximité du CHU et de l’université Heinrich Heine. La fin de la construction est prévue pour le milieu de l’année 2021. Ces appartements entièrement meublés, d’une superficie moyenne de 28 m², seront proposés aux étudiants ainsi qu’aux employés du CHU et de l’université. Les navetteurs hebdomadaires et les jeunes actifs constitueront un autre groupe cible. Pour la transaction de Düsseldorf, Union Investment a été conseillé par Hogan Lovells en matière juridique, par Watson Farley & Williams pour les questions fiscales et par ES EnviroSustain sur le plan technique.

Le vendeur et promoteur du projet immobilier de Hambourg est le groupe GBI, agissant par l’intermédiaire de son associé basé à Hambourg NORD PROJECT. Les 66 appartements meublés, représentant un espace locatif d’environ 3 600 m², devraient être terminés à l’automne 2022. La superficie moyenne de ces logements, pour la plupart des deux-pièces, sera de 50 m². Construits sur la Schultzweg au sud de Hambourg, ils bénéficieront de la proximité du centre-ville et de sa principale gare ferroviaire. En raison de leur emplacement urbain parfaitement desservi par les transports en commun, ces nouveaux appartements sont principalement destinés aux jeunes actifs, à des travailleurs en détachement temporaire et aux salariés internationaux dans le cadre d’un déplacement professionnel à Hambourg. L’acheteur a été conseillé par Norton Rose Fulbright en matière juridique, par Watson Farley & Williams pour les questions fiscales et par ES EnviroSustain sur le plan technique.

En amont de ces acquisitions, la société bulwiengesa avait réalisé, pour le compte d’Union Investment, une évaluation de l’emplacement. Dans l’étude 2019 sur les logements étudiants publiée conjointement par les deux entreprises et qui analysait 65 villes européennes, Düsseldorf arrivait en sixième position, et Hambourg neuvième. Capitale de la Rhénanie du Nord-Westphalie, Düsseldorf s’avère particulièrement attractive pour les promoteurs et investisseurs, notamment en raison du peu d’appartements étudiants proposés dans le secteur locatif privé à ce jour.

En décembre 2018, Union Investment avait déjà acquis le projet de l’Urban Base Dresden en phase de développement. Occupant environ 6 000 m², les 170 micro-appartements à louer du 20 Grunaer Straße sont aujourd’hui prêts. Suite au transfert des droits et obligations (conclusion de la transaction) qui a eu lieu le 1er juin dernier, le complexe immobilier a été ajouté au portefeuille du fonds spécial.