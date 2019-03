Union Investment a acquis un immeuble prestigieux situé au 40 rue du Louvre (Paris - 1er arrondissement) auprès d’Oreima, société spécialisée dans l’investissement immobilier. Dans le cadre de cette opération, Union Investment agit pour le compte du fonds immobilier ouvert Unilmmo : Deutschland, qui étoffe ainsi son portefeuille parisien.

Cet immeuble d’exception, à la façade haussmannienne datant de 1855, a été réhabilité et modernisé en 2017 par Oreima selon de hautes certifications environnementales : HQE Bâtiments Tertiaires Rénovation, BREEAM, BBC Rénovation, NF Bâtiments Tertiaires.

L’ensemble de l’immeuble comprend environ 9 700 m² de surface locative dont 7 500 m² de bureaux qui sont loués par Spaces (Groupe IWG, anciennement Regus), et 2 200 m² dédiés à des commerces, en rez-de-chaussée et en sous-sol.

« Cette acquisition démontre l’appétence et la confiance d’Union Investment dans le marché français, notamment parisien. Le 40 rue du Louvre cristallise l’ensemble de nos critères d’investissement : un actif hyper-central, loué par une signature de qualité, et qui s’inscrit dans la logique de durabilité propre au développement de notre patrimoine. » commente Martin SCHELLEIN, Head of Investment Management Europe chez Union Investment Real Estate GmbH.

« Pour cette nouvelle acquisition parisienne, nous nous sommes positionnés au sein d’un quartier en profonde mutation, à l’image des nouveaux projets urbains qui y fleurissent : la rénovation de la Poste du Louvre, l’arrivée prochaine de la Collection Pinault dans l’ancienne Bourse de Commerce qui fait face au bâtiment, ou encore la modernisation du quartier des Halles. Dans ce quartier en plein rajeunissement, nous proposerons une offre elle aussi résolument moderne avec Spaces, spécialiste en matière d’espaces de travail collaboratifs. » explique Tania BONTEMPS, Présidente d’Union Investment Real Estate France.

A cette occasion, Brigitte SAGNES DUPONT, Présidente et fondatrice d’Oreima a déclaré : « La cession du 40 rue du Louvre s’inscrit pleinement dans notre stratégie de sélection d’investissements à fort potentiel et de valorisation d’actifs à moyen-long terme. Avec mon équipe, nous avons opéré ici une des rénovations les plus ambitieuses d’Oreima. Cet investissement, réalisé il y a plus de 8 ans, restera pour nous un emblème des trois piliers de notre savoir-faire : qualité, responsabilité environnementale et innovation. »

Avec l’acquisition du 40 rue du Louvre, Union Investment détient désormais vingt actifs immobiliers en France, dont la majorité est située à Paris, pour une valeur totale d’environ 3 milliards d’euros.

Dans cette transaction, Union Investment était représenté par l’étude C&C Notaires, Archers, Fidal. Oreima était conseillée par Wargny Lelong Retel Mercier et associés, Gide Loyrette Nouel, JLL et BNP Paribas Real Estate. BNP Paribas Real Estate a réalisé la transaction.