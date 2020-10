Un investissement effectué pour le compte d’UniInstitutional European Real Estate

Union Investment a acquis un joyau architectural au cœur de Birmingham : un immeuble de bureaux datant de 1875 doté d’une façade victorienne classée. Situé au 55 Colmore Row, le bâtiment bénéficie de l’une des meilleures adresses professionnelles de Birmingham. « Grâce à la qualité, à l’histoire et à la localisation de l’immeuble, cet actif est exceptionnel sur le marché des transactions. », a déclaré Wolfgang Kessler, membre de l’équipe de direction chez Union Investment Institutional Property GmbH. L’acquisition, effectuée auprès de Nuveen Real Estate, l’un des premiers gestionnaires d’actifs au monde, a été réalisée pour le compte du fonds immobilier ouvert UniInstitutional European Real Estate, réservé aux investisseurs institutionnels. Le prix d’achat n’est pas communiqué. Dans le cadre de cette acquisition, Union Investment a été conseillé par CMS et CBRE, tandis que Nuveen a bénéficié des conseils d’A&O et d’Acre.

Immeuble d’angle, le 55 Colmore Row bénéficie d’une très grande visibilité, face à la cathédrale Saint-Philippe et d’une excellente desserte en transports en commun, puisqu’il s’élève à mi-chemin entre les deux principales gares de Birmingham, New Street et Snow Hill, toutes deux situées à seulement cinq minutes à pied. En train, il faut compter environ 20 minutes pour rejoindre l’aéroport de Birmingham et 90 minutes pour se rendre à Londres, temps qui sera réduit à moins de 50 minutes en 2030, lorsque la première phase du projet de ligne à grande vitesse High Speed 2 sera achevée.

Prix BCO de l’excellence de la conception et de la fonctionnalité

Depuis sa construction, l’immeuble a fait à deux reprises, l’objet d’importants travaux de rénovation. La plus récente, menée en 2017-2018, portait sur son hall d’entrée classé, d’une hauteur de huit mètres, élément architectural qui révèle toute l’identité et le prestige du bâtiment. Le 55 Colmore Row a été évalué Excellent selon la certification BREEAM et a reçu le prix BCO du British Council for Offices en 2018, récompense qui de manière officielle, salue l’excellence de la conception et la fonctionnalité des bureaux.

L’immeuble, d’une superficie totale d’environ 14 600 m², s’élève sur six étages. Il dispose, en sous-sol, d’un parking de 59 places, de 242 emplacements pour vélos, de vestiaires et de douches.

Le 55 Colmore Row est actuellement loué dans sa totalité. Son principal locataire est l’entreprise de coworking WeWork, qui occupe environ 5 100 m². Le cabinet d’avocats international Pinsent Masons LLP dispose également d’environ 3 700 m² et l’organisation professionnelle RICS d’environ 2 800 m². Le 6e étage, qui dispose d’une vaste terrasse avec un point de vue unique sur la place Saint-Philippe, est loué au conseil en immobilier Savills. Au rez-de-chaussée et au sous-sol, des baux à long terme ont été signés avec deux restaurants (Gaucho et Fazenda), qui ont tous deux rouvert après leur fermeture pendant le confinement.