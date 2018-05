Livraison prévue à l’automne 2019. Seconde acquisition du fonds spécial Urban Living Nr. 1

Union Investment a acquis, en VEFA, « The Fizz Vienna Hauptbahnhof », un complexe de micro-appartements en construction à Helmut Zilk Park pour son fonds spécial Urban Living Nr. 1. Cet ensemble immobilier, dont la construction devrait s’achever à l’automne 2019, proposera 195 appartements dans l’une des villes universitaires les plus appréciées d’Europe. Le vendeur est une joint-venture entre International Campus AG, un important opérateur immobilier spécialisé dans le logement étudiant moderne, CORAG Real Estate et Kollitsch & Reichstamm. L’une des filiales d’International Campus AG sera locataire de « The Fizz ».

« Vienne compte plus de 190 000 étudiants, ce qui signifie que près de 10 % de la population sont inscrits dans une université. Compte tenu de la très grande qualité de sa localisation, à proximité immédiate de la gare centrale, mais aussi du degré particulièrement exceptionnel de finition des appartements et du haut niveau de services proposé, ce nouveau complexe sera très demandé. », déclare Alejandro Obermeyer, head of Investment Management DACH chez Union Investment Real Estate GmbH. Aujourd’hui, Vienne ne dispose que d’environ 20 000 logements disponibles pour ses 190 000 étudiants, dont le nombre a considérablement augmenté au cours des dernières années en raison d’une proportion élevée d’étudiants internationaux (35 %). Ces facteurs créent un contexte extrêmement favorable à l’investissement.

« Pour notre deuxième actif à Vienne, nous sommes heureux d’opérer avec un investisseur comme Union Investment, qui appréhende ses investissements dans une logique à long terme, et bénéficie d’une solide expertise du secteur », se réjouit Alexander Gulya, Managing Director of International Campus Austria. « À Vienne, la demande pour des résidences étudiantes de grande qualité restera assurément soutenue durant les prochaines années. La ville continue, en effet, à attirer du monde et il deviendra de plus en plus difficile pour les étudiants, autrichiens ou étrangers, de trouver un logement convenable dans le centre-ville. »

Le complexe de micro-appartements « The Fizz Vienna Hauptbahnhof » offrira près de 4 300 m² d’espaces locatifs. 190 des 195 unités prévues seront des studios classiques d’environ 20 m², les cinq autres seront des appartements de 30 à 35 m². L’aménagement inclura une salle de bains design, une kitchenette avec four à micro-ondes, réfrigérateur et plaque vitrocéramique. Les parties communes se composeront d’un bel espace lounge de 220 m² avec cuisine et salon-cinéma. Un toit-terrasse de 90 m², une salle de musique et deux salles d’étude complèteront enfin l’ensemble.

« The Fizz Vienna Hauptbahnhof » est la seconde acquisition effectuée pour le portefeuille du fonds spécial Urban Living Nr. 1, et le deuxième investissement réalisé en Autriche. Un autre grand opérateur spécialisé dans le logement étudiant est d’ores et déjà représenté dans le fonds grâce au complexe Milestone Graz et ses 378 micro-appartements. Union Investment a désormais l’intention d’élargir le portefeuille d’Urban Living Nr. 1 en intégrant des biens ou projets situés en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas.

Dans cette transaction, Union Investissement a été conseillé par Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte et Horwath Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung sur le plan légal, ainsi que par Drees & Sommer. Le vendeur a lui été conseillé par Cabjolsky + Partner sur le plan légal, Greyer & Greyer sur le plan fiscal, et HNP architects.