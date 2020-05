19 000 m2 de bureaux idéalement situés en centre-ville

Un nouvel actif pour étoffer le portefeuille d’UniImmo : Deutschland

Union Investment investit dans un immeuble d’exception à Hambourg, dans le quartier HafenCity. Jusqu’à présent propriété de Patrizia AG, Ericus-Contor va intégrer le portefeuille du fonds immobilier ouvert Unilmmo : Deutschland. « Dans le contexte actuel, les transactions sont quasiment au point mort à travers le monde. Compte tenu de son niveau de qualité et de son emplacement privilégié, Ericus-Contor démontre qu’il est possible, pour un bien d’exception, de changer de propriétaire malgré la pandémie de coronavirus, et ce, à un prix adéquat », se félicite Martin J. Brühl, Chief Investment Officer et membre du Management Board d’Union Investment Real Estate GmbH. « En effectuant cet investissement clef à Hambourg, au sein de notre marché d’origine, nous envoyons un signal positif au marché concernant les transactions 2020. » Dans le cadre de cette opération, Union Investment était conseillé par Linklaters et P + P Pöllath + Partners. La signature définitive est prévue pour juin.

Livré en 2012 et loué dans sa quasi-intégralité, Contor (Ericusspitze 2 - 4) bénéficie d’un emplacement central sur les rives de l’Elbe. À l’Est du quartier historique de Speicherstadt, dans HafenCity, il est entouré d’eau. « HafenCity s’étendant vers l’Est, Contor se situe à la jonction entre HafenCity et le centre-ville de Hambourg. Accueillant bureaux et commerces, l’immeuble affiche un beau potentiel de révision des loyers à moyen terme, en raison de son emplacement unique, juste à côté d’un autre bâtiment emblématique, le SPIEGEL » explique Alejandro Obermeyer, Head of Investment Management DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) Union Investment.

Avec son architecture en forme de proue de navire et la double-peau en verre tout hauteur de sa façade, Ericus-Contor est un marqueur urbain de Hambourg. Son large socle et la percée sur six étages de sa façade Sud lui confèrent une allure saisissante. L’ensemble immobilier est parfaitement desservi par les transports : l’autoroute est accessible en quelques minutes via l’Amsinckstraße, et la gare centrale d’Hambourg se trouve à 900 mètres. Ericus-Contor est construit selon des normes de développement durable très élevées. Il est certifié DGNB Platine, le meilleur label de développement durable décerné en Allemagne.

Ericus-Contor offre 19 000 m2 d’espaces locatifs dont 17 500 m2 de bureaux. Le bâtiment dispose également de restaurants (360 m2), de services (460 m2), de 580 m2 de lieux de stockage et est doté de 219 places de stationnement en infrastructure. Il est actuellement loué à hauteur de 98 % auprès de locataires tels que la société de transport Maersk, l’armateur de containers Hapag-Lloyd ou la maison Chanel.