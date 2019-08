Un ensemble immobilier de 900 m² est mis en vente aux enchères par Auxerre sur la plateforme Agorastore.fr

Située au 12 rue Marcelin Berthelot, cette école constitue une opportunité unique dans le centre-ville d’Auxerre. Composée de salles de classes, de dortoirs, de locaux techniques ou encore de sanitaires, l’ensemble pourra être réaménagé pour créer des bureaux, une résidence hôtelière ou bien pour y concevoir de l’habitat.

Valentine Feat, en charge du dossier chez Agorastore, rappelle : « Cette école est certainement le meilleur bien à vendre sur le marché auxerrois pour les investisseurs qui souhaiteraient se positionner dans cette zone géographique. La ville d’Auxerre bénéficie d’un attractivité touristique intéressante grâce à la richesse de son patrimoine architectural. »

A PROPOS DE LA VENTE

La vente aura lieu sur la plateforme de ventes aux enchères en ligne Agorastore.fr et les demandes de visite pour participer à la vente peuvent-être adressées dès aujourd’hui. Les acheteurs intéressés par ce bien doivent s’inscrire sur le site et prendre contact avec Agorastore. Les enchères commenceront le 29 octobre et prendront fin le 31 octobre. Mise à prix : 150 000 €