L’espace Grønttorvet est en cours de transformation en un quartier résidentiel moderne dans une approche de développement durable. Il proposera environ 2 500 logements à horizon 2021

Invesco Real Estate (Invesco), société internationale de gestion immobilière, conseillée par son partenaire danois RUBIK Properties, annonce l’acquisition d’un investissement résidentiel d’environ 6 000 m² à Valby, un quartier actif à l’Ouest de Copenhague.

Grønttorvet 16 (Røllike Hus), un immeuble neuf comprenant 65 appartements, est le deuxième investissement résidentiel d’Invesco. Il s’inscrit dans le projet de modernisation du quartier de Grønttorvet, l’acquisition de Grønttorvet 8 (Primula Hus), un immeuble de 191 appartements, ayant été annoncée en octobre dernier. Invesco a par ailleurs conclu à la fin de l’année dernière une transaction résidentielle dans le quartier des îles Brygge, au centre de Copenhague.

Mené par FB Gruppen, le projet de transformation de Grønttorvet en quartier résidentiel moderne est conçu pour répondre aux enjeux de la durabilité et aux attentes des familles et de la communauté locale. 2 500 logements seront ainsi mis sur le marché à des prix abordables à horizon 2021.

Ce projet créateur d’infrastructures et d’espaces verts a déjà reçu deux prix, l’un d’une association de citoyen et l’autre de la municipalité de Copenhague.

« Le marché résidentiel danois reste encore relativement nouveau pour nous, mais ce troisième investissement en dix mois confirme notre engagement sur ce marché et sur ce segment. Nous allons poursuivre notre expansion dans le secteur résidentiel à travers l’Europe, en nous appuyant sur nos solides résultats dans cette classe d’actifs, sur notre connaissance approfondie des marchés et sur les perspectives positives qu’offre le résidentiel paneuropéen en adoptant une gestion disciplinée et de long terme », explique Sébastien Daguenet, Directeur Client Portfolio Management chez Invesco.

Une fois achevé, Grønttorvet comprendra un jardin central, des cours individuelles, un parking souterrain, une crèche et une école ainsi que des établissements de soins pour personnes âgées. Le bâtiment intégrera de nombreux aspects durables parmi lesquels des panneaux solaires, des plantations de sedum sur les toits et l’utilisation généralisée de matériaux de construction recyclés.

Grønttorvet 16 est situé à Valby, proche de Frederiksberg, l’une des banlieues les plus prisées de la ville, et bénéficie d’excellentes liaisons de transport, le centre-ville étant à juste 15 minutes à vélo. Une nouvelle station de métro sera par ailleurs ouverte en 2024.

Christopher Brassington, directeur de la gestion des fonds chez Invesco, ajoute : « Nous sommes ravis de pouvoir conclure cette transaction comme prévu malgré les circonstances difficiles liées au COVID 19, et de pouvoir confirmer que la commercialisation avance avec succès. Cet actif de grande qualité à Grønttorvet nous offre une exposition à un projet de modernisation de classe mondiale et, en collaboration avec nos excellents partenaires locaux, RUBIK Properties et FB Gruppen A / S, nous permet d’accéder au marché de logements abordables dans un environnement durable et accueillant. »

« Alors que le marché immobilier souffre des conséquences du COVID 19 dans de nombreux pays, nous sommes fiers que nos projets suscitent l’intérêt d’investisseurs internationaux », déclare le PDG de FB Gruppen A / S, Hans-Bo Hyldig. Il ajoute « Nous sommes particulièrement heureux qu’Invesco, un grand acteur de la profession et attentif à la qualité, revienne collaborer avec nous sur de nouveaux projets. L’opération a été tout aussi positive et constructive pour ce deuxième projet de développement de 65 appartements que pour le premier de 195 appartements conclu à l’automne 2019. Grâce à notre cercle stable d’investisseurs à Grønttorvet, nous envoyons un signal de sécurité pour les résidents, ce qui est également une valeur fondamentale pour le groupe FB. »

Jacob Smergel-Krog, PDG de RUBIK Properties, conclut : « Nous sommes heureux d’avoir participé à une nouvelle transaction hors marché entre Invesco et le groupe FB et nous nous réjouissons de la poursuite des progrès de Grønttorvet 8 et 16 ainsi que de l’ensemble du projet Grønttorvet. »