Quelques jours après l’acquisition d’un immeuble de bureaux au 5/7 avenue du Coq, Union Investment acquiert pour le compte du fonds UniImmo : Deutschland, l’immeuble de bureaux situé 59 boulevard Haussmann / 34 rue des Mathurins dans le 8e arrondissement de Paris. Cette transaction s’effectue dans le cadre d’un sale & leaseback avec le Crédit du Nord.

Construit en 1927, cet ensemble Art Déco rénové entre 2009 et 2020, développe environ 11 000 m2 de bureaux sur sept étages et deux niveaux en infrastructure. L’actif se situe à proximité immédiate des hubs Saint-Lazare et Opéra-Auber et à quelques minutes à pied des grands magasins du boulevard Haussmann. Ce quartier vivant et attractif est très apprécié des entreprises puisque riche en commerces et restaurants.

« Cette opération emblématique bénéficie à la fois d’une adresse dans le 8e arrondissement de Paris et de la proximité de la gare Saint-Lazare et des grands magasins. La visibilité exceptionnelle, depuis le boulevard Haussmann, de cet actif de style Art Déco, offrira à terme, une belle opportunité de restructuration, dans l’un des secteurs les plus recherchés du QCA. » indique Diego Roux, Directeur des Transactions d’Union Investment Real Estate France.

« Le 59 Haussmann constitue un investissement à fort potentiel bénéficiant d’une des meilleures localisations de Paris, synonyme, pour le fonds, d’une valorisation future. » explique Tania Bontemps, Présidente de la filiale française d’Union Investment Real Estate.

Pour cette transaction, Union Investment a été conseillé par l’étude Screeb Notaires, le cabinet d’avocats Archers, Simmons & Simmons sur le plan fiscal et Drees & Sommer pour les volets techniques.

Crédit du Nord a, quant à lui, été conseillé par Société Générale Real Estate Advisory, Thibierge Notaires (Cécile Franchois et Raphaël Motin) et Gide (Renaud Baguenault et Sibylle Chomel de Varagnes).