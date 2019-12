Un fonds conseillé par J.P. Morgan Asset Management a acquis l’immeuble Cityzen A auprès d’Unilmmo Investment.

L’immeuble est situé au 1 Place Costes et Bellonte à Bois-Colombes au pied de la gare de Bécon entre les pôles tertiaires de La Défense et Neuilly / Levallois. Il bénéficie d’une desserte en transports en commun exceptionnelle grâce à la ligne L du Transilien permettant d’accéder aux gares de Paris Saint-Lazare ou de la Défense en 7 minutes. La future station Bécon-Les-Bruyères de la ligne 15 du Grand Paris sera construite au pied de l’immeuble et permettra à partir de 2030 de relier l’aéroport Charles de Gaulle en 30 minutes et l’aéroport d’Orly en 40 minutes.

Cityzen A est un immeuble de bureaux aux meilleurs standards internationaux de 30 000m² de 7 étages en superstructure offrant de grands plateaux flexibles de 1 200 à 3 500 m². L’immeuble offre à ses locataires l’usage d’un très grand jardin paysagé ainsi que de terrasses accessibles, d’un restaurant d’entreprise lumineux de 480 places assises et d’un auditorium ERP de 198 places. L’immeuble dispose des certifications environnementales BREEAM Very Good, HQE et BBC-Effinergie.

Jean-Philippe Vergnol, J.P. Morgan Asset Management Real Estate France, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir pu coordonner l’acquisition de cet immeuble et celle de l’immeuble voisin en collaboration avec un investisseur institutionnel français. Nous allons améliorer l’offre de services de l’immeuble dans les prochaines semaines pour attirer sur les 3 plateaux vacants (jusqu’à 10 000m2) de nouveaux locataires à la recherche d’une implantation efficace et d’un coût d’occupation faible pour un actif offrant un tel niveau de confort. La desserte exceptionnelle par les trains de la ligne L du Transilien (nouvelles rames climatisées et fréquence proche de celle d’un métro) attire de plus en plus de candidats recherchant un cadre de vie et de travail agréable à quelques minutes du quartier central des affaires de Paris pour un loyer deux fois inférieur. Cette tendance est confirmée par les prises à bail récentes de grandes entreprises sur le secteur.

Le solde de l’immeuble (20 000m2 environ) est principalement loué long terme à la Coface. Nous poursuivons activement notre recherche d’opportunités d’investissement de taille significative (>50m€) recelant encore un potentiel de création de valeur. »