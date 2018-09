Buildinvest, groupe spécialisé dans l’immobilier de rénovation et de défiscalisation immobilière, commercialise actuellement une résidence dans la ville médiévale de Senlis (Oise). Situé dans le centre ancien, classé Secteur Sauvegardé, le couvent Saint-Joseph datant du XIXème siècle sera entièrement transformé pour accueillir 46 logements et 92 parkings, donnant droit aux avantages fiscaux du dispositif « Malraux »

Loi Malraux : quels avantages fiscaux ?

Rappelons que le dispositif Malraux, réservé à certains secteurs sauvegardés ou faisant partie du programme national de requalification des quartiers anciens, permet une réduction d’impôt de 22 % à 30 % du montant des travaux selon les règles régissant le périmètre dans lequel est situé le bien. Pour les permis déposés depuis le 1er janvier 2017, la réduction d’impôt est pluriannuelle - sur 4 ans - , permettant à l’investisseur de déduire jusqu’à 400.000 € sur une seule année.

Là encore, la réduction d’impôt non consommée peut être reportée l’année suivante.

Une résidence de 46 appartements à Senlis, en lieu et place de l’ancien Couvent Saint-Joseph

Après 26 mois de travaux, l’ancien couvent Saint-Joseph situé en hypercentre de Senlis accueillera 46 logements du T1, T2, T2 Duplex, T3, T3 duplex au T4, avec des surfaces comprises entre 29 et 78 m². Conformément au règlement du plan de sauvegarde du secteur, chaque appartement disposera de 92 places de parkings : 77 en sous-sol sur 2 niveaux, et 15 places en aérien dont des places pour personnes à mobilité réduite.

Il faut compter un budget global compris entre 217.934 € et 515 193 €, décomposé comme suit : le prix du foncier évolue entre 84.159 € et 217.068 €, pour un budget travaux entre 133.775 € et 298.125 €.

La rénovation a été confiée à Philippe Lemonnier, architecte spécialisé dans la réhabilitation de bâtiments anciens.

Senlis, une ville médiévale à 40 minutes de Paris

Située à 50 kilomètres au Nord de Paris, Senlis, ville médiévale dont le centre ancien est classé Secteur Sauvegardé, a conservé ses remparts gallo-romains et médiévaux.

Implantée au cœur du massif formé par les 3 forêts de Chantilly, d’Halatte et d’Ermenonville, Senlis regroupe 16 200 habitants. Senlis doit son développement au cours du XXe siècle, à l’essor économique des Trente Glorieuses, à la construction de l’aéroport de Roissy, à l’ouverture en 1962 de l’autoroute A1, et à sa position au cœur du "Pays d’Art et d’Histoire de Senlis à Ermenonville".