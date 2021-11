Cette extension dont la livraison est prévue pour Septembre 2023 classera ECLA Massy-Palaiseau en tête des plus grandes résidences étudiantes privées d’Europe continentale, avec plus de 1 800 lits.

Située en face du campus existant ECLA, l’extension de 11500 m2 de SDP (Surface de Plancher) portera la surface totale du campus ECLA à 53 500 m2 d’espace de vie et d’espaces communs de haute qualité. OCEANIS, société sœur D’UXCO group spécialisée dans la promotion immobilière, réalisera le projet d’extension dans la continuité du campus ECLA. Le cabinet Arte Charpentier est l’architecte de l’ensemble.

Jacques-Edouard Charret, président d’UXCO Group, a déclaré : " Le lancement de cette opération pour bâtir la plus grande résidence étudiante d’Europe continentale est une illustration de notre engagement à poursuivre le développement d’ECLA. Dans un contexte de pénurie de logements, nous avons la forte conviction que notre modèle de "méga résidence" offrant des espaces de vie à la fois de très grande qualité, hybrides et flexibles pour les étudiants et jeunes professionnels constitue une solution innovante."

Depuis 20 ans, UXCO group, aux côtés d’Oceanis et d’Appart’City, détenus à 100% par Grand M Group, acquiert, développe et exploite des résidences en France. Le groupe est détenu majoritairement par le fond immobilier privé du gestionnaire d’actifs alternatifs Brookfield.