Complexe Union Square acquis auprès d’AEW

Immeuble de bureaux récemment rénové dans le quartier d’affaires Rueil-sur-Seine en région parisienne

UBS AM prendra des mesures d’amélioration adaptées cohérentes avec la stratégie de création de valeur du fonds

UBS Asset Management (UBS AM) Real Estate & Private Markets (REPM) a conclu l’acquisition d’un immeuble de bureaux auprès d’AEW à Paris. L’acquisition a été financée par une facilité de prêt octroyée par la BayernLB (Bayerische Landesbank).

Situé à Rueil-Malmaison, dans la banlieue ouest de Paris, au cœur du pôle d’affaires de Rueil-sur-Seine et à proximité immédiate de la gare du RER A, Union Square est un complexe de bureaux de 7977 m2 comprenant un rez-de-chaussée, sept étages et deux sous-sols. L’immeuble est certifié BREEAM In-Use et inclut 182 places de parking et 750 m2 de jardins privatifs ainsi qu’un restaurant et un café réservés aux locataires.

Le bâtiment a d’excellentes caractéristiques fondamentales ; loué à plus des deux tiers, ses locataires principaux sont le groupe international de peinture et de matériaux PPG Industries, le leader international des emballages pharmaceutiques Sofrigam et le fournisseur de matériaux d’isolation de bâtiments James Hardie. De nombreuses autres entreprises internationales sont basées dans le quartier, notamment American Express, BNP Paribas, Novartis, Heineken et Unilever.

Gijsbert van Riemsdijk, Head of Transactions EMEA chez UBS AM Real Estate & Private Markets, a déclaré : « Ce bien offre des revenus potentiels cohérents avec les rendements visés par nos investisseurs dans le contexte de marché actuelles. Union Square, qui remplit tous nos critères de placement à valeur ajoutée, représente une excellente acquisition dans un quartier de la région parisienne caractérisé par une forte demande de bureaux de qualité et économiques, et une offre insuffisante.

Ce bien dispose d’un grand potentiel et nous nous réjouissons de l’améliorer, en particulier les grands jardins privatifs, les espaces et les infrastructures collectifs, afin de renforcer son attrait locatif. Nous venons de signer un bail avec un nouveau locataire, Midas, pour la moitié des surfaces vacantes. Comme l’intérêt des prospects reste soutenu, nous avons toute confiance en notre capacité à louer rapidement les surfaces restantes. »