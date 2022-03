Ce portefeuille est constitué de 3 immeubles situés à Cenon (33), Poitiers (86) et La Ferté-Bernard (72), totalisant une surface globale de 6 975 m².

Chacun de ces immeubles a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et d’extension, suite à la demande d’Enedis en tant que locataire dans le cadre de baux long terme et réalisés par le vendeur.

« Les travaux réalisés et l’historique de présence du locataire sur ces sites, renforcés par la signature de nouveaux baux démontrent l’importance de ces emplacements pour Enedis. Ce portefeuille s’inscrit donc parfaitement dans notre stratégie de sélection d’actifs » déclare Matthieu Urruty, Directeur Général de Theoreim.

Lors de cette transaction, Theoreim a été accompagnée par l’étude notariale Thibierge, Olivier Valard et Atlantic Real Estate Europe ; et Tikehau Investment Management par l’étude notariale Allez & Associés, Paul-Edouard Potiron et Arkéa Real Estate.

La transaction a été réalisée par Nexity Conseil et Transaction, Xavier Antoni, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec DBX Conseil.