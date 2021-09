Dans un contexte de reprise économique, les banques ont la volonté de prêter même si, en cette rentrée 2021, la menace de sanctions liées au non-respect des recommandations du Haut conseil de stabilité financière pourrait faire craindre un éventuel durcissement des conditions d’emprunt sur la fin de l’année 2021. L’autre point de vigilance, dans ce marché où tous les voyants sont au vert, pourrait être le manque d’offres de biens dans certaines zones et la hausse des prix qui en découle. Tour d’horizon complet du marché en cette rentrée 2021

Taux de crédit en septembre : encore quelques baisses

En septembre, quelques banques ont à nouveau baissé leur taux de crédit immobilier, jusqu’à 0,20 % ! Des baisses significatives donc dans certains établissements qui n’avaient pas fait évoluer leurs barèmes depuis plusieurs mois, ou dans d’autres, uniquement sur les meilleurs profils. Certaines banques proposent ainsi des taux à 0,70 % sur 20 ans, avant négociations ! Dans les autres banques, les taux restent globalement stables, avec toujours des possibilités de baisses au cas par cas, pour les profils les plus attractifs.

Les taux moyens sont actuellement de 0,95 % sur 15 ans, 1,10 % sur 20 ans et 1,35 % sur 25 ans, un niveau record ! Pour les meilleurs profils, il est même possible emprunter à moins de 1 % quelle que soit la durée (0,50 % sur 15 ans, 0,70 % sur 20 ans et 0,90 % sur 25 ans au mieux).

« La période estivale a été très calme, notamment en août, avec peu de transactions et une grande partie du personnel des banques en congés. Toutefois, elles sont à nouveau en phase de conquête de clientèle en cette rentrée de septembre, dernière ligne droite pour atteindre leurs objectifs de production pour certaines, et même les dépasser pour d’autres ! Le marché reste donc actuellement très favorable pour ceux qui ont un projet immobilier en cette rentrée » explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Délais de traitement des dossiers de crédit dans les banques : du mieux !

Autre bonne nouvelle : à ce jour, en ce début du mois de septembre, les délais de traitement dans les banques sont presque revenus à la normale ! Le personnel des banques a profité de l’accalmie du mois d’août pour gérer les dossiers de crédit en attente et traiter ainsi le stock de dossiers, permettant de revenir sur des délais très rapides. Il est de nouveau possible, dnas certaines banques, une fois le dossier de prêt complet déposé, d’obtenir un accord de principe sous quelques jours, un accord ferme sous 10 jours avec des offres de prêt émises 2 à 3 semaines après !

Production de crédits : un chiffre inédit pour un mois de juillet

Mois après mois, la production de crédits continue à pulvériser les records ! En juillet 2021, la production de crédits nouveaux à l’habitat, hors renégociations, liée uniquement à des transactions immobilières, a atteint selon la Banque de France un niveau inédit pour un mois estival à 20,4 milliards d’euros après 21,3 milliards d’euros, en juin, un niveau déjà record.

Ainsi, au global sur les 7 premiers mois de l’année 2021, la production de crédits atteint un niveau record de 131,1 milliards d’euros hors renégociations, contre 101,3 milliards d’euros à la même période en 2020, soit une hausse de 30 % !

« Depuis le mois de mars, la production de crédits, hors renégociations atteint des records ! Si l’on avait déjà connu des niveaux de production à près de 40 milliards d’euros en 2017, à cette époque, près de 60 % de la production étaient des renégociations de crédit. Actuellement, c’est tout le contraire : la production de crédits est liée à près de 85 % à des transactions immobilières, dont le nombre atteint également des records, témoignant du dynamisme du marché et de la vigueur de la demande » analyse Sandrine Allonier, directrice des études de Vousfinancer.