Cette acquisition très stratégique de TH Real Estate témoigne de l’intérêt des grands investisseurs internationaux pour des opérations innovantes et pérennes dont le caractère repose sur une mixité fonctionnelle accrue dans les meilleurs emplacements de la Capitale française. Cette opération permettra à terme de développer 9 171 m2 de bureaux, 970 m2 de commerces, une auberge de jeunesse de 4 151 m2 (404 lits), un hôtel-restaurant-bar de 10 597 m2, une crèche de 813 m2 (66 berceaux), une piscine fitness de 1749 m2, un marché alimentaire de 521 m2, le laboratoire artistique de « Paris Art-Lab » de 290 m2, ainsi que 33 places de stationnements.

La livraison globale est prévue pour le 1er semestre 2021.

Cette transaction intervient dans le cadre de la réhabilitation structurelle et architecturale du site emblématique de l’ancienne préfecture de Paris totalisant 43 000 m2.

« L’opération Morland Mixité Capitale constitue une opération immobilière iconique aux perspectives de développement exceptionnelles au cœur même de la Capitale. La localisation prime de l’opération, son ADN fondé sur la mixité fonctionnelle et les nouveaux usages de la société, son fort caractère innovant en termes de concepts, de technologies et de développement durable en font une réhabilitation urbaine exemplaire de la ville de demain ! Les équipes de TH Real Estate et moi-même sommes très fières d’y participer, aux côtés d’acteurs de grande qualité, tous convaincus que la mixité est clé dans l’avenir des grandes métropoles. Cette acquisition exceptionnelle permet à notre Groupe de sécuriser ses produits et révèle aussi les grandes ambitions de CHOP et de nos autres fonds pour l’hexagone. » - se réjouit Christel Zordan, Directrice Générale France de TH Real Estate.

« L’acquisition de Morland est parfaitement en ligne avec la stratégie de CHOP d’investir dans des projets mixtes, bien localisés dans les centre villes des principales métropoles d’Europe. Développer le bon produit « future proofed » dans les meilleurs emplacements de centre-ville reste au cœur de notre stratégie d’investissement et nous continuons à chercher de nouvelles opportunités dans l’optique d’augmenter nos actifs sous gestion à plus de €4 milliards dans les 2 à 3 prochaines années. » ajoute Jasper Gilbey, Fund Manager du fonds CHOP de TH Real Estate.

Au sein de cette opération, le Groupe Accor exploitera l’hôtel sous l’enseigne SO (hôtel 5* développant 161 clés). Hautement innovant et en prise avec le monde de la création, le futur hôtel bénéficiera aux 15e et 16e étages d’une œuvre monumentale et panoramique de l’artiste dano-islandais Olafur Eliasson et du Studio Other Spaces, au sein d’un restaurant et d’un bar panoramiques, offrant ainsi des vues exceptionnelles de la Capitale aux visiteurs. L’auberge de jeunesse sera exploitée par France Hostel pour sa première implantation parisienne au cœur de la Capitale.

Dans cette transaction, TH Real Estate était conseillé par de l’étude Thibierge (François Maubert et Emilie Bonnamas), le cabinet d’avocats Gide Loyrette Nouel, Orféo pour la partie technique, Arsène Taxand pour la fiscalité immobilière et Linklaters pour la structuration, ainsi que JLL Hospitality pour la partie hôtelière. La Société Parisienne du Nouvel Arsenal était accompagnée par l’étude notariale Wargny Katz, le cabinet De Pardieu Brocas Maffei et le Conseil Cushman & Wakefield.