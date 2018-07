Cette acquisition a été réalisée par Swiss Life REIM (France) pour le compte d’un fonds dédié à un investisseur institutionnel.

L’hôtel particulier, datant de 1891, va faire l’objet d’une restructuration complète dans le cadre d’un Contrat de Promotion Immobilière (CPI) avec le promoteur Les Nouveaux Constructeurs.

L’immeuble indépendant sera dédié à des bureaux en R+3 et un niveau de sous-sol, d’une surface locative actuelle de 2 506 m² et de 2 156 m² après travaux de restructuration. Le bien est agrémenté d’un jardin privatif de plus de 1 000 m².

Implanté au coeur du quartier des ministères, des ambassades, à proximité du Champ de Mars et de l’Ecole militaire, il dispose d’une bonne desserte en transports en commun.

Pour cette cession sont intervenus C&C Notaires en tant que conseil du vendeur et l’étude des Notaires du Trocadéro côté acquéreur.

Cette transaction a été réalisée par Alex Bolton.