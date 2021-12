Cet hôtel 4 étoiles, est un actif rare au cœur de Barcelone dans un quartier où la demande touristique est forte. L’établissement, de 101 chambres, cible une clientèle loisir. Ce bâtiment emblématique, construit au XIXe siècle, dispose d’un toit-terrasse avec skybar et piscine, ainsi que d’un restaurant.

Johanna Capoani, Directeur adjoint – gestion de portefeuilles hôtellerie pour Swiss Life Asset Managers France a déclaré : "Le tourisme de loisirs devrait bénéficier d’une reprise rapide par rapport à l’hôtellerie dédiée au tourisme d’affaires pour laquelle le rebond sera plus long. Avec cette acquisition, nous voulons profiter de ce regain que nous constatons depuis cet été dans les grandes métropoles européennes.”

Albert Olivé, CEO d’Axel Hotels, a commenté : “Nous sommes ravis d’avoir pu conclure cette opération très importante pour le groupe avec l’un de nos partenaires stratégiques. Swiss Life Asset Managers France a parfaitement identifié les bouleversements actuels de l’environnement mondial et la grande opportunité qu’ils représentaient pour continuer à investir dans notre marque unique et notre concept hôtelier innovant. Je ne doute pas qu’ils seront une pierre angulaire de notre future expansion européenne, en entreprenant conjointement de nouveaux projets.”

L’actif est exploité par Axel Hotels, le groupe hôtelier "hétéro-friendly" en forte expansion et leader sur son marché de niche, la communauté LGBTI+. Actuellement présent à Barcelone, Madrid, Berlin, Miami, Ibiza, San Sebastian et Maspalomas, Axel Hotels ouvrira bientôt de nouveaux hôtels à La Havane (Cuba), Valence, Bilbao, Porto et Madère, et d’autres destinations telles que Rome, Amsterdam, Paris, Londres, Lisbonne, Dublin et Milan figurent dans son plan d’actions et parmi ses priorités de développement en zone urbaine.

Cette opération confirme la capacité de sourcing des équipes de Swiss Life Asset Managers auprès d’opérateurs expérimentés.

Axel Hotel Barcelone – Crédit photo : Axel Hotels

Cette transaction, qui fait suite à l’acquisition d’hôtels à Lisbonne en mai et à Paris en juillet, permet au fonds de poursuivre son plan d’investissement et sa diversification d’un point de vue géographique et en termes d’opérateurs.

Les cabinets d’avocats Dentons et Cuatrecasas Gonçalves Pereira LLP ont assisté respectivement Axel Hotels et Swiss Life Asset Managers dans cette opération de sale and leaseback.