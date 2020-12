Swiss Life Asset Managers France acquiert un immeuble de bureaux, pour le compte d’un fonds dédié à des investisseurs institutionnels.

Swiss Life Asset Managers France annonce avoir conclu l’acquisition d’un nouvel actif immobilier de bureaux au cœur du quartier de Gerland à Lyon. Place économique forte et lieu de vie recherché, la ville de Lyon et plus particulièrement le secteur Gerland sont devenus très attractifs. Proche du centre-ville historique, Gerland accueille en effet trois pôles d’activité reconnus (pédagogique, scientifique et tertiaire) mais aussi tout un territoire résidentiel. En plein cœur de ce quartier très dynamique et très recherché, le Solaris offre une excellente accessibilité en transport en commun, avec un arrêt de métro à quelques mètres de l’immeuble, et en voiture.

Livré en 2008 par Bouygues Immobilier et partiellement rénové en 2018, cet immeuble, à l’architecture moderne, est en excellent état d’entretien et de maintenance. Il se développe sur plus de 7.000m² et dispose d’une toiture terrasse d’environ 300 m².

L’immeuble est loué à 100% par 14 locataires de diverses industries, larges PME régionales comme groupes nationaux de premier ordre.

Pour cette opération, Swiss Life Asset Managers France était accompagné par Elan, Norton Rose LLP, CBRE valuation, et les Notaires du Trocadéro.

L’opportunité d’investissement est parvenue par BNP Paribas Real Estate (dans le cadre d’un mandat vendeur co-exclusif avec JLL).