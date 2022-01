Swiss Life Asset Managers annonce avoir acquis auprès du Groupe ETHIAS SA l’intégralité des parts de la société Les Hauts Prés SA détenant un EHPAD, à Bruxelles – Belgique. Cet immeuble est localisé Rue Egide van Ophem 28, sur la commune de Uccle. L’immeuble est principalement loué à Vesta Senior, filiale du groupe ORPEA, pour un EHPAD et divers locataires en commerces de pied d’immeuble. ORPEA est titulaire d’une emphytéose long terme pour la résidence.

Le bâtiment a été construit en 2011 dans le cadre du projet Hauts Prés, réaménagement d’une ancienne zone industrielle en un nouveau quartier résidentiel multifonctionnel.

Il est situé à proximité du périphérique bruxellois et de la gare d’Uccle-Calevoet (100 m) qui donne une connexion directe à la gare internationale de Bruxelles-Midi (7 min). Les lignes de tram 4 et 51 et de nombreuses lignes de bus à proximité rendent l’accès à l’immeuble des plus faciles.

Informations relatives au fonds

Créé en 2018, le fonds Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF - ESG European Healthcare a pour objectif d’apporter une réponse aux enjeux structurels du secteur de la santé, tout en offrant aux investisseurs des perspectives de rendement attractives. Il se concentre sur des actifs de haute qualité offrant un accès sur mesure au marché de la santé en Europe et une diversification importante par zone géographique, par exploitant et par sous-secteur. La stratégie du fonds repose également sur une approche partenariale avec les exploitants afin de créer un environnement de confiance pour les accompagner dans leur développement.

« Toute l’équipe du fonds Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF - ESG European Healthcare est fière de cette acquisition qui permet d’étendre la couverture européenne de ce fonds avec cet actif belge sur un marché réputé difficile et avec un exploitant reconnu », déclare Valérie Maréchal, Directrice du Pôle Resi&Care.

Le portefeuille de ce fonds européen est constitué de 36 biens à ce jour : 12 résidences séniors en France, 16 EHPAD en Allemagne, 2 EHPAD en Espagne, 1 EHPAD en Belgique et 5 actifs sous promesse en Italie et en Allemagne. D’autres acquisitions sont prévues prochainement sur l’ensemble des marchés européens en EHPAD, résidences séniors et cliniques psychiatriques.

Pour cette opération off market, Swiss Life Asset Managers a été conseillée par Loyens & Loeff (étude juridique et structuration), Socotec (étude technique) ainsi que CBRE et JLL pour l’intermédiation.