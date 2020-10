Swiss Life Asset Managers France a récemment concrétisé l’acquisition d’un immeuble de bureaux dans le quartier 22@, le pôle high-tech de Barcelone, pour le compte de l’OPCI SwissLife Dynapierre. Le fonds a racheté au gestionnaire d’actifs FREO l’immeuble situé au 177-189 de la rue Almogàvers à Barcelone, dans le Golden Mile du nouveau quartier d’affaires de la ville.

Il s’agit de la première opération de l’OPCI à Barcelone, qui illustre la stratégie de SwissLife Dynapierre d’investir sur les marchés européens les plus matures et les plus demandés. En effet, Barcelone compte, avec Madrid, parmi les principales zones d’affaires espagnoles. Le quartier 22@, conçu il y a une vingtaine d’années sur des terrains industriels, attire les grandes entreprises internationales du secteur technologique et industriel. Il a ainsi suscité une demande placée de 72 708 m² au premier semestre 2019, soit 29% du marché des bureaux à Barcelone (pour une superficie de 14% du marché seulement).

Le bâtiment de 8 524 m² a été entièrement restructuré, pour transformer l’espace en un immeuble de bureaux de grande qualité. Il a d’ailleurs obtenu la certification LEED® Platine (Leadership in Energy and Environmental Design) qui prend en compte des normes de durabilité les plus élevées du secteur.

La propriété est répartie sur un rez-de-chaussée et trois étages supérieurs et dispose d’un toit-terrasse de plus de 600 m² avec une vue spectaculaire, ainsi que des services pour les occupants au rez-de-chaussée : parc, cafétéria, vestiaires. Elle bénéficie d’un accès facile par les véhicules particuliers et en transports en commun, depuis le centre-ville, la gare et l’aéroport.