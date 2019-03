Swiss Life Asset Managers, Real Estate France accroît sa présence en Europe avec l’acquisition de 2 actifs de commerce en Allemagne et de 3 en Espagne. Cet investissement sera alloué au fonds Swiss Life REF (LUX) European Retail SCS, SICAV-SIF. Ce fonds luxembourgeois est géré par Swiss Life Fund Management (LUX) S.A, Swiss Life REIM (France) agissant comme conseiller.

Créé en 2017, ce fonds a pour objectif de constituer un portefeuille de commerces prime, principalement en France et en Allemagne, avec une diversification possible en Belgique, Luxemburg, Italie, Espagne et Portugal.

Acquis en décembre 2018, les trois actifs allemands sont situés à Bonn, Dortmund et Mannheim.

Les 2 biens en Espagne sont situés à San Sebastian, et font partie d’un portefeuille comprenant également 4 actifs situés à Madrid et à Burgos, qui seront acquis en 2019 et 2020.

Ces biens sont tous des actifs prime et sont idéalement situés dans des zones de commerce bien établies.

« Ces acquisitions permettent au fonds Swiss Life REF (LUX) European Retail SCS, SICAV-SIF de profiter d’une rare opportunité d’acquérir des actifs de commerce très bien situés et de diversifier sa stratégie en Europe en combinant des régions au nord et au sud », déclare Julien Ganier, Deputy Director - Head of third-party Portfolio Management.

Ce portefeuille est constitué de 23 actifs à ce jour : 16 sont situés en France, 5 en Allemagne et 2 en Espagne.

D’autres acquisitions sont prévues prochainement.