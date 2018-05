Implanté au 82-84 boulevard Vivier Merle dans le 3ème arrondissement de Lyon, le Discover bénéficie d’une localisation exceptionnelle au coeur du quartier d’affaires de la Part-Dieu, second pôle teritaire français et premier pôle tertiaire en région.

Cet immeuble de bureaux bénéficie d’un important réseau de transports en commun, de stations de vélos et d’une excellente accessibilité routière et piétonne.

L’actif représente une surface totale d’environ 4 500m² et est doté de 115 places de parking.

Il est entièrement loué à 7 locataires.

Le Discover constitue une réelle alternative économique pour les sociétés cherchant à s’implanter à la Part-Dieu.

Pour cette acquisition, Swiss Life REIM (France) s’est appuyée sur les conseils du cabinet notarial Etudes Trocadéro et de Catella, spécialiste en investissements immobiliers, gestion de fonds et banque.