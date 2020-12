Swiss Life Asset Managers France annonce avoir signé trois emphytéoses long terme (99 ans) et l’acquisition en pleine propriété d’un 4ème immeuble auprès du Groupe Befimmo, à Bruxelles. Les droits réels seront acquis pour deux fonds dédiés, qui offrent ainsi un accès unique au marché de bureaux belges à ses clients.

Ces immeubles modernes sont, tous les quatre, localisés au cœur du Quartier Léopold aussi dit le « Quartier Européen », à proximité immédiate des différentes institutions européennes.

Ce sous marché « Prime » de la capitale belge et Européenne accueille également de très nombreuses ambassades, ONG et entreprises internationales.

Ce secteur, qui a déjà fait preuve de sa résilience, est particulièrement recherché aujourd’hui par les entreprises et organisations souhaitant être au cœur de la ville de Bruxelles et de l’Europe, et bénéficier d’un excellent accès en voiture et en transports en commun. Le centre-ville de Bruxelles est un marché immobilier très prisé, avec un taux de vacance faible et des loyers qui se maintiennent sur le secteur des bureaux malgré la crise de la Covid19, comme le démontre les récentes signatures de baux sur ces actifs. Par ailleurs, les rares surfaces vacantes sur le portefeuille feront l’objet d’une garantie locative.

Ces quatre actifs Primes sont situés Rue Guimard 9, Rond-point Robert Schuman 3, Rond-point Robert Schuman 11, et Rue Froissart 95 (pour un fonds détenu par le Groupe MAIF). Ils sont en excellent état d’entretien et de maintenance ayant tous été rénovés récemment – certaines rénovations sont en cours de finalisation. Ces immeubles seront très prochainement certifiés BREEAM In-Use en complément de leur certification BREEAM construction.

Pour cette opération off market, Swiss Life Asset Managers France a été conseillé par Loyens & Loeff (juridique et structuration), l’étude notariale Vroninks, Ricker & Weyts, Widnell Europe (technique), BelSquare (étude marché), et BNP Paribas Real Estate Valuation (expertises).