« Le contexte actuel met plus que jamais en lumière l’intérêt de détenir des actifs de très haute qualité dans des localisations indiscutables qui permettent de traverser les cycles avec sérénité » déclare Damien Bertuli, associé du groupe 6ème Sens Immobilier.

« Cette nouvelle acquisition est en ligne étroite avec notre programme d’investissement ciblant des biens de qualité et à fort potentiel. La crise sanitaire ne remet pas en cause nos projets, ni même nos convictions en matière de gestion d’actifs immobiliers en particulier sur les dimensions ESG de nos projets » affirme Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France.

Une acquisition en ligne avec la stratégie de Swiss Life AM France

Le site est riche d’une longue histoire, entre sa genèse sur ordonnance royale de 1818 qui a autorisé l’ouverture d’une rue à travers le terrain des frères Godot de Mauroy et les structures Eiffel du début du XXème siècle sur une partie de l’ensemble immobilier.

A l’image de l’ensemble de ses projets immobiliers, Swiss Life Asset Managers France inscrira le 18, rue Godot de Mauroy dans une démarche rigoureuse d’amélioration sociétale et environnementale, fidèle à ses engagements d’investisseur responsable.

Cet immeuble compte de nombreux atouts parmi lesquels sa localisation très recherchée au cœur du Quartier Central des Affaires (QCA) de Paris, et sa très bonne desserte par les transports en commun [ 1 ]. Sa superficie de bureaux significative permettra d’accueillir 500 personnes offrant un ratio capacitaire de qualité (proche de 1/10 m²). Le projet prévoit également une terrasse extérieure végétalisée dans le cadre de la restructuration de l’immeuble, qui vise à mettre en cohérence le site avec les besoins et usages contemporains.

Mise en cohérence du site avec les besoins et usages contemporains

Cette acquisition a été réalisée pour le compte de l’OPCI SwissLife Dynapierre et de Swiss Life France. Cet ensemble immobilier d’environ 4 900 m² a été construit à la fin du XIXème siècle. Il fera l’objet d’une restructuration haut-de-gamme pilotée par les équipes de Swiss Life Asset Managers France.

Notes

[1] Métro ligne 14 - Madeleine, lignes 3 et 9 - Havre Caumartin, lignes 7 et 8 - Opéra, ligne 1 - Concorde, RER lignes A - Auber et E - Haussmann Saint-Lazare)