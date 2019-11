Un projet immobilier de bureaux d’envergure dans un secteur dynamique, avec un profil social et environnemental exemplaire.

Swiss Life Asset Managers France a récemment concrétisé l’acquisition d’un ensemble immobilier de bureaux baptisé InDéfense pour le compte de Swiss Life France et de l’OPCI SwissLife Dynapierre. Ce projet, dont la livraison est prévue en janvier 2022, est situé dans le quartier des Groues, à Nanterre, zone très dynamique dans le prolongement naturel de La Défense, qui concentre déjà le siège de plusieurs grands utilisateurs. Ce secteur bénéficiera d’une excellente desserte avec les lignes A et E du RER et, dans le cadre du Grand Paris, les futures lignes 15 et 18.

Développé par Vinci Immobilier, l’immeuble développera 10 250 m² sur 7 niveaux avec un excellent niveau de prestations et de services. La démarche OpenWork, mise en œuvre par Vinci Immobilier pour concilier les attentes des investisseurs et des utilisateurs, assurera la modularité et la réversibilité des espaces.

Cet ensemble s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement durable de Swiss Life Asset Managers, avec un profil environnemental et social exemplaire. InDéfense, en effet, vise d’obtenir des certifications à la fois environnementales (HQE Exceptionnel, BREEAM Excellent), axées sur le bien être des salariés (Well Silver), et sur la basse consommation énergétique (le label Effinergie+). Pour cette opération Swiss Life Asset Managers France a été accompagnée par Les Notaires du Trocadéro.

Des capacités et un savoir-faire reconnus Cette acquisition montre une nouvelle fois la capacité de l’équipe d’investissement de Swiss Life Asset Managers France à se positionner sur des projets d’envergure et notamment sur des secteurs en développement qui vont bénéficier du Grand Paris.

Récemment réorganisée et constituée de 9 personnes sous la direction de M. Minh Pham, secondé par Mlle. Agnès Riban, la Direction des Investissements couvre l’ensemble du territoire d’investissement de Swiss Life Asset Managers France (France, Belgique, Luxembourg, Portugal, Espagne, Italie). Ces professionnels expérimentés ont mis en place des réseaux de sourcing performants – avec d’excellents réseaux d’agents de commercialisation et de banques d’affaires – ainsi qu’une organisation réactive et fiable, leur permettant de saisir les opportunités d’investissement sur des stratégies / classes d’actifs diverses et variées (bureaux, hôtels, santé, résidences étudiantes, commerces, et résidentiel). Ce savoir-faire reconnu est déployé pour le compte des compagnies d’assurance du Groupe mais surtout pour celui d’investisseurs tiers.