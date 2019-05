Jeudi 23 mai, à Orléans, Ivain Le Roy Liberge, Directeur Général de Sully Promotion, Guillaume Château, Président du Directoire de BFC et Olivier Henry, Directeur Général Adjoint de Clares ont inauguré la résidence haut de gamme « Côté Sud », fruit de la réhabilitation réussie de l’ancienne Maison de convalescence « La Cigogne », en présence de Muriel Cheradame, Maire Adjointe d’Orléans. Ce projet a reçu le « Prix de la Mixité urbaine » aux Pyramides d’Argent 2018 de la région Centre-Val de Loire.

« En transformant l’ancienne Maison de convalescence « La Cigogne », désertée depuis des années, le nouvel ensemble urbain participe à la mixité et à la diversité du quartier tout en le valorisant. », déclare Ivain Le Roy Liberge, Directeur Général de Sully Promotion.

54 appartements, du studio au 4 pièces, avec vue sur le Parc du Moins Roux

Au cœur du quartier Saint Marceau, plus grand quartier d’Orléans, face au Parc du Moins Roux, le programme « Côté Sud » accueille dans un immeuble de 3 étages organisé autour d’un jardin paysager.

Soucieuse de proposer aux habitants du quartier des équipements publics de qualité et de proximité, la Mairie d’Orléans a participé à l’ouverture d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MS), comptant dès à présent une quinzaine de professionnels de santé médicaux et paramédicaux et d’une crèche de 20 berceaux.

Au total, 54 appartements haut de gamme en accession libre sont proposés, du studio au 4 pièces. La résidence offre à ses occupants des logements qualitatifs, bénéficiant d’espaces extérieurs à vivre (loggias, balcons, terrasses et jardins) ouverts pour la plupart sur le cœur d’ilot paysager et le parc.

Un site chargé d’histoire dans un cadre privilégié

Animés par les mêmes valeurs de bien-être des habitants et de préservation du patrimoine Sully Promotion, en collaboration avec Crédit Agricole Centre Loire et BFC Partenaires, a développé ce projet en prenant en compte sa bonne intégration dans le quartier, avec une attention portée sur son harmonie architecturale. L’opération de réhabilitation maintient l’harmonie architecturale du quartier et offre de nouveaux logements de qualité.

L’édifice s’inscrit dans un jeu architectural équilibré entre le rythme de l’existant et des prestations plus contemporaines, faisant de ce bâtiment un lieu respectueux de son histoire, intégré dans son environnement et élégant pour le voisinage.

Un projet collaboratif primé aux Pyramides d’Argent 2018

Pour ce programme, Sully Promotion a travaillé en étroite collaboration avec chaque acteur, afin d’aboutir à un modèle de co-construction intelligent amenant de la valeur ajoutée pour chaque partie. Le projet a reçu le « Prix de la Mixité urbaine » décerné par la FPI région Centre pour la qualité de ses espaces publics et privés et l’architecture innovante et originale de ses bâtiments.