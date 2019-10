Multimodal, 100% QVT (qualité de vie au travail), avec des bâtiments répondant aux normes environnementales actuelles : Spirit Entreprises fait naître ici une nouvelle génération de parcs d’activités.

Le Spirit Business Cluster de Tremblay-en-France (ainsi que les 5 autres opérations similaires actuellement menées par la société), est l’illustration d’une nouvelle vision de la conception et de la commercialisation de parc d’activités. Confiée à l’architecte-urbaniste Anne Carcelen (pour la partie Parc d’activités), et aux Studios d’architecture Ory & Associés (pour la partie clés en main), l’opération est pensée comme un éco-quartier et fait la part belle au bois (dans la construction) et aux espaces verts (5 ha sur les 12ha). Pour preuve : elle répond aux normes de quatre certifications environnementales différentes (NF HQE bâtiment tertiaire, BiodiverCity, HQE Bâtiment durable et E+C-). L’architecture sobre, épurée, se veut totalement en adéquation avec le développement urbain de la ville, puisque le territoire de Tremblay-en-France compte plus de 70 ha d’espaces verts.

Une zone d’activité pensée comme un éco-quartier

Autre innovation, rendue possible par les synergies des compétences de Spirit Entreprises : ce sont 3 typologies de produits différents, disponibles à la vente et à la location, qui ont été proposées aux entreprises. Opérations clés en main à partir de 2 000 m², parc d’activités à partir de 450 m², et campus de bureaux : cette diversité de surfaces et de configurations permet de répondre aux besoins des entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité, et de recréer la diversité d’une ville. Tous les collaborateurs présents sur le site auront accès aux solutions génératrices de Qualité de Vie au Travail (QVT) : restaurant interentreprises, conciergerie, crèche, etc. Autant d’éléments qui font du Spirit Business Cluster un parc d’activités nouvelle génération, pensé pour améliorer le bien-être des collaborateurs, l’image des entreprises clientes et leurs performances.

Le Spirit Business Cluster, au cœur d’AéroliansParis

Commercialisé à 70%, le Spirit Business Cluster de Tremblay-en-France est localisé au cœur d’un des hubs d’activité majeurs de la métropole d’aujourd’hui (accessible par l’autoroute A3, et par le RER B), et du Grand Paris de demain. Il est en effet situé au cœur d’AéroliansParis, une zone d’activités de 195 hectares (dont une extension du Parc des Expositions de Villepinte est prévue), qui viendra parachever la construction et le rayonnement international de la grande métropole parisienne.

Le Spirit Business Cluster, accélérateur du développement économique

Les opérations développées par Spirit Entreprises sont génératrices d’emplois et de diversité pour les territoires, ce qui constitue une vraie richesse.

Une grande diversité de métiers est présente au sein des Parcs SPIRIT avec des grands noms comme Carmat, inventeur du cœur artificiel, France Télévisions ou Nissan mais aussi des artisans (plombiers, fournisseurs de matériel de bureaux ou de la maintenance d’ascenseurs). Cette grande diversité des métiers apporte également des emplois, en moyenne 1 emploi pour 35 m² de surface de plancher développés. C’est ainsi plus de 2000 emplois directs qui seront apportés à Tremblay-en-France au sein du Spirit Business Cluster.