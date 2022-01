« Les qualités environnementales de ces 3 acquisitions témoignent de la stratégie d’investissement et de la sensibilité de Sogenial Immobilier à s’engager vers un patrimoine immobilier plus durable et responsable », commente Sami Fajri, Responsable des investissements.

ACQUISITION DE CORBIERES - ALPES DE HAUTES PROVENCE (04)

Cet actif se compose de 7 bâtiments d’activités neufs pour une surface de 4.730 m² et est louée principalement à ITER. A terme, le parc d’activités sera composé de 13 immeubles, tous dotés de toitures photovoltaïques.

ITER, locataire à dimension étatique, est la première organisation mondiale de recherche nucléaire civil.

Réunissant 35 pays à travers le monde, elle vise à démontrer que l’énergie du Soleil et des étoiles peut être utilisée comme une nouvelle source d’énergie non émettrice de CO2, durable et déployable à grande échelle.

Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion était conseillée par Maître Sandrine Karnik de l’étude Delrez Graux Jacques Karnik et par Cédric Pomme - Focus Red.

ACQUISITION DE FAMARS – HAUTS-DE-FRANCE (59)

Cœur de Régions acquiert 2 immeubles de bureaux totalisant une surface de 3.236 m². L’ensemble immobilier prend place au cœur de la technopole Transalley et bénéficie du label HQE. Les surfaces sont principalement louées à la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole (CAVM).

Erigé en 2016, l’ensemble immobilier, se situe au carrefour de l’innovation, de la recherche et de l’industrie : Transalley, qui a vu le jour cette dernière décennie, se veut un lieu d’excellence pour tous les acteurs de la mobilité et des transports durables. Il constitue un véritable moteur de l’agglomération valenciennoise.

Cet actif vient renforcer le positionnement de Sogenial Immobilier en région Hauts de France et sécurise la SCPI Cœur de Régions avec des locataires type étatique.

Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillé par Maître Alexandre Leroy-Pelissier de l’étude Affidavit Notaires et par Sonia Matmati de la société Beaumaris.

ACQUISITION DE LIEUSAINT – ÎLE-DE-FRANCE (77)

Suite à l’acquisition des deux premiers immeubles de l’ensemble immobilier SPIRITO VERDE à LIEUSAINT, la SCPI Cœur de Régions poursuit sa stratégie de développement et reconstitue la pleine propriété du parc en procédant à l’acquisition du troisième et dernier immeuble pour une surface totale de 2.152m².

Achevé en 2020 et certifié par le label HQE, l’immeuble dispose de prestations de qualité.

Il abrite des locataires institutionnels tel que La POSTE et SOCIETE GENERALE sécurisés par des baux de 6 ans fermes.

Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillé par Maître Olivier Duparc de l’étude Douze Notaires.