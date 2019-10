SOFIDY, gestionnaire de fonds immobiliers et premier acteur indépendant des SCPI en France, annonce l’acquisition auprès de Redtree Capital de l’immeuble de bureau « Helys » à Suresnes (92), pour le compte des épargnants de ses SCPI historiques Immorente et Efimmo 1, de l’OPCI SOFIDY Pierre Europe et de la société civile SOFIDY Convictions Immobilières.

L’immeuble, certifié HQE et situé au 1/3 Quai Marcel Dassault à Suresnes, a été construit en 2005. Les 21 650 m2 de bureaux et 2 400 m2 de terrasse qui le composent se répartissent sur 4 étages et 2 niveaux en sous-sol. L’intégralité des surfaces est louée pour une durée résiduelle ferme de plus de 6 ans à trois sociétés exerçant leur activité dans l’industrie parapétrolière, le nettoyage professionnel et les télécoms.

Situé en bord de Seine et surplombant le bois de Boulogne, l’actif se trouve au cœur d’une zone tertiaire de 180 000 m2 à proximité de la gare du Val d’Or desservie par le Transilien U/L et de la station Les Coteaux, sur le Tramway T2. La ville de Suresnes accueille plusieurs grandes entreprises et son attractivité devrait être renforcée prochainement par les travaux du Grand Paris.

« L’acquisition de l’immeuble Helys illustre la philosophie d’investissement long terme de SOFIDY, orientée vers des immeubles prime capables de traverser le temps, situés en première couronne Ouest de Paris ou dans les grandes métropoles européennes, et occupés par des locataires de qualité permettant de sécuriser les flux locatifs », a déclaré Jean-Marc Peter, Directeur Général de SOFIDY. »

« Le prix de l’immobilier de bureaux, encore inférieur à celui de l’immobilier résidentiel dans ce secteur, associé à l’appétence des entreprises pour les immeubles en bordure de Seine, ainsi que la faible exposition de ces immeubles aux cycles de marché, ont conforté notre idée qu’il s’agissait d’un investissement de qualité pour nos épargnants », a déclaré Olivier Loussouarn, Directeur des Investissements chez SOFIDY.

La transaction a été réalisée par le département investissement d’ARTHUR LOYD dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec CBRE. L’acquéreur était conseillé par Maître Duparc de l’Etude R&D Notaires, Maître Santoni du Cabinet Racine, Maître Lemercier et Maître Delaunay du Cabinet Gide et la société ELAN pour la partie technique. Le financement a été réalisé par la banque Berlin Hyp, conseillée par l’Etude Allez et le cabinet Fieldfisher. Le vendeur a été conseillé par l’Etude des Notaires Associés de Meudon.