Sofidy, premier gestionnaire indépendant sur le marché des fonds immobiliers grand public et filiale de Tikehau Capital, poursuit sa stratégie de développement en Europe en renforçant sa présence en Allemagne avec l’acquisition au cœur du quartier fédéral de Bonn d’un ensemble de six immeubles interconnectés d’une surface de 21 800 m². Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d’une transaction off market.

Construit en 1970, cet ensemble immobilier situé à Bonn dans la Godesberger Allée 115-119, jouit d’un emplacement exceptionnel dans le quartier dynamique de Bundesviertel, proche du parc de la Rheinaue et des bords du Rhin. Il bénéficie de connexions multiples avec les transports en commun et se situe à proximité immédiate de l’axe routier A562. L’actif dispose, par ailleurs, de près de 300 places de parkings.

Au cours des derniers mois, le complexe de bureaux a été entièrement rénové pour répondre aux nouveaux usages et aux meilleurs standards du marché. L’immeuble est actuellement occupé à plus de 95 % essentiellement par des entreprises étatiques (la BImA - l’Administration fédérale allemande de l’immobilier – dont l’entité CIR (Cyber und Informationsraum) de l’armée allemande, la Bundeswehr, comme sous-locataire, la BLE - l’Agence Fédérale pour l’environnement et la nutrition) et des entreprises privées (BDO AG, Autobahn Tank & Rast Gruppe, SIZ (Sparkasse)).

« Nous sommes ravis de renforcer notre exposition en Allemagne avec cette nouvelle opération d’envergure pour le compte de nos épargnants. Elle illustre parfaitement notre stratégie d’investissement tertiaire dans les grandes métropoles européennes qui vise à nous positionner sur des actifs aux rendements pérennes loués à des locataires stables et solides financièrement. En effet, la ville de Bonn enregistre un taux de vacance inférieur à 2,7 %. » déclare Jean-Marc PETER, Directeur Général de SOFIDY.

Pour cette transaction, Orca Invest (une filiale de Latour GmbH) et GREA GmbH sont intervenus pour le vendeur. SOFIDY a été accompagné par Clifford Chance, Greif & Contzen et Albrings + Müller.