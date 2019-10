Construit en 1993, cet actif se déploie sur 4 étages d’une superficie totale d’environ 6 400m². L’ensemble de la surface est occupé par un locataire unique qui a signé un premier bail de 10 ans en 2010 et qui vient d’être renouvelé pour 10 ans jusqu’à 2030. La société, qui est spécialisée dans la négociation et l’exécution des contrats avec les caisses d’assurance maladie et les différents prestataires de services, apporte son appui également dans la gestion de la base clients, la facturation.

L’immeuble de bureaux se situe au milieu d’une zone d’activité tertiaire et de logistique, au 2 rue Edmund Rumpler. Accessible via plusieurs axes autoroutiers majeurs il bénéficie d’une localisation idéale, au cœur de la métropole Cologne/Bonn qui compte 3 millions d’habitants et à quelques kilomètres de l’aéroport Konrad-Adenauer de Cologne-Bonn.

« L’Allemagne est, depuis plusieurs années, un pays clé dans la stratégie de diversification de Sofidy. La métropole de Cologne/Bonn, avec sa population grandissante et les taux de vacance de ses immeubles de bureaux à la baisse, bénéficie d’une attractivité remarquable sur laquelle nous souhaitons capitaliser à long terme. », a déclaré Jean-François Le dren, Directeur adjoint des investissements Europe et opérations spéciales de Sofidy.

Pour cette transaction, SOFIDY a été conseillée par Clifford Chance.