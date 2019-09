Cet actif a été construit en 1989 et développe sur une surface utile de 14 935m² répartis en trois corps de bâtiments de cinq étages incluant deux patios arborés. L’immeuble 24QG, situé sur les quais de Seine, bénéficie d’un emplacement stratégique, influencé par la dynamique du quartier d’affaires voisin : La Défense. Il est facilement accessible par les grands axes routiers ou les transports en commun.

Rénovés en 2014, les bureaux sont aujourd’hui occupés à 93%, pour une durée résiduelle d’environ quatre ans, par 15 locataires de qualité à l’image de Canon Medical System, Coheris, Médiaperformances ou encore Kéonys, assurant ainsi une excellente mutualisation des risques locatifs. Le rendement annuel AEM s’établit à près de 6%.

« L’immeuble 24QG, situé en bordure immédiate des quais de Seine et face au bois de Boulogne, offre un cadre de vie particulièrement agréable à ses occupants, critère de plus en plus central dans le choix d’implantation des entreprises et moyennant des loyers très compétitifs. Le retard sensible de valeur du tertiaire par rapport au résidentiel dans ce secteur nous a, au-delà des qualités de l’immeuble et de ses occupants », conforté dans l’idée qu’il s’agit pour nos épargnants d’un investissement de qualité explique Olivier Loussouarn, Directeur des investissements chez Sofidy. »

Pour cette transaction, SOFIDY a été conseillé par JLL et CBRE.