L’acquisition porte sur un complexe de bureaux composé de trois immeubles à Madrid au cœur de la zone d’affaires de Julián Camarillo (MADBIT). Cette opération a été réalisée pour le compte des SCPI SOFIDY Europe Invest et EFIMMO 1, dans le cadre d’une transaction off market.

Construit en 2006, et rénové en 2021, ce complexe de bureaux jouit d’un emplacement d’exception dans le nouveau centre technologique de Madrid (MADBIT), quartier d’affaires prisé des entreprises emblématiques des Technologies de l’Information et de la Communication comme IBM, Indra, Telefónica et Atos.

L’ensemble de l’actif immobilier s’étend sur une superficie de 10 300 m² repartie sur 4 étages et dispose de 193 places de parking couverts. Il bénéficie, par ailleurs, de connexions multiples avec les transports en commun, d’une proximité directe avec plusieurs axes routiers (Périphérique de Madrid M30, M40, autoroute A2 – Madrid-Barcelone) et de l’aéroport de Madrid-Barajas.

Certifié Breeam-in-Use Very Good, le complexe est actuellement occupé à 100% par des entreprises privées (Sony, les centres de formation Linkia et CTO, ainsi que la société de distribution de pneumatiques Euromaster).

« Nous sommes ravis de cette première acquisition madrilène qui s’inscrit dans la continuité de notre stratégie d’investissement dont une des pierres angulaires est la diversification géographique en Europe, tout en conservant une approche prudente dans la sélection de nos actifs. L’emplacement est et restera le maître-mot. Le nouveau quartier technologique de MADBIT a de multiples atouts : il propose des surfaces modernes et flexibles, il est proche du centre, très bien desservi et bénéficie d’une large offre de services. De nombreuses entreprises ont d’ailleurs rejoint le quartier dans les derniers mois » déclare Jean-François Le DREN, Directeur adjoint des Investissements – Europe de Sofidy.

SOFIDY a été conseillée par Resource Capital Partners pour les due diligences commerciales et l’exécution de la transaction et a été conseillée juridiquement et fiscalement par Jones Day. CBRE a agi en tant qu’intermédiaire pour le compte du vendeur dans cette transaction.