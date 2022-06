Restructurés en 2010, les actifs DUO et TERTIO font partie du complexe TRIO, situés à l’angle de la chaussée de Charleroi et de la rue Tasson Snel, en plein cœur du quartier d’affaires de Louise. Ces deux actifs bénéficient d’un emplacement stratégique, caractérisé par un environnement équilibré offrant commerces de proximité, commerces haut de gamme, ainsi que des bureaux et logements prestigieux tout en étant à proximité immédiate des réseaux de transports publics et routier Bruxellois. Le quartier attire de nombreuses entreprises telles que LVMH, Banque Privée Edmond de Rothschild, Bain & Company, Clifford Chance, ou Baker & McKenzie. Les deux immeubles, qui s’étendent sur sept niveaux, bénéficient d’une certification BREEAM Very Good. L’ensemble héberge plusieurs locataires de qualité : Région de Bruxelles-Capitale, Alten, Adneom, Milieu, Rail Europe, Widnell Europe, Tag Belgium, Conservation International …etc.

« Cette opération d’envergure vient souligner les synergies entre Sofidy et sa maison-mère Tikehau Capital dans le sourcing et l’exécution de deals à l’échelle européenne. Cet ensemble offre à la fois un cadre de vie particulièrement agréable à ses occupants, critère central dans le choix d’implantation des entreprises, mais également des loyers très compétitifs. Le retard sensible de valeur du tertiaire par rapport au résidentiel dans ce secteur nous a, au-delà des qualités de l’immeuble et de ses occupants, conforté dans l’idée qu’il s’agit pour nos épargnants d’un investissement de qualité », déclare Olivier Loussouarn, directeur des investissements chez Sofidy.

Cette opération a été réalisée pour le compte des épargnants des SCPI IMMORENTE et EFIMMO 1. Sofidy a été accompagnée par le cabinet d’avocats Allen et Overy (Rudy Dupont), par BPM pour la partie technique, par Esset (ex Codabel) et par Cushman & Wakefield.