Cet actif de qualité est situé au 5- 7 rue du Moulin Bayard 31000 Toulouse dans le quartier Matabiau en bordure des allées Jean Jaurès.

L’immeuble développe une surface de 2190 m² en R+6 et 3 niveaux de sous-sol de parking (46 places) et d’archives.

Les bureaux de cet immeuble, construit en 1993, sont aujourd’hui occupés à 100 % par 8 locataires de qualité et présentent un réel potentiel d’évolution locative ou de reconversion.

Cette nouvelle acquisition vient démontrer la capacité de Sofidy à réaliser des opérations immobilières au cœur des métropoles dynamiques françaises malgré un contexte économique difficile.

« Cette acquisition vient renforcer l’exposition de SOFIPIERRE au marché tertiaire toulousain. Son emplacement stratégique au cœur de Toulouse offre de nombreux avantages. La demande reste forte pour des actifs bien desservis, offrant des surfaces adaptées et modulables aux besoins évolutifs des entreprises et de leurs collaborateurs, y compris pour un télétravail qui va, certes, se développer en sortie de crise mais de manière raisonnée et progressive dans le temps » explique Olivier Loussouarn, Directeur des investissements chez Sofidy.

Pour cette transaction, les parties ont été conseillées par Pierre Acquaviva, Tourny Meyer à Toulouse.