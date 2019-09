Construit en 2014, le site certifié HQE se déploie à travers deux bâtiments :

Le premier bâtiment de près de 10 000m² est entièrement loué au constructeur automobile Volkswagen, dont le bail s’étend encore sur les 9 prochaines années. Locataire pérenne, l’implantation du groupe à Parc Mail répond à un choix stratégique permettant l’implantation de plusieurs de ces départements (ventes, marketing, communication) de chacune des marques de Volkswagen Group France et du siège social de Volkswagen Bank France.

Le second bâtiment de service de 1 900m² abritant notamment un RIE et une crèche Kids’up

Cet ensemble composé de deux immeubles de bureaux loués à 100% bénéficie d’une localisation idéale, à moins de 30 minutes de Paris et à proximité de l’aéroport Charles De Gaulle. Accessible en transports en commun avec le RER B, le site est également proche de l’autoroute A1 et de la N104 permettant un accès facile à Paris. Au cœur du Parc Mail, l’un des 6 parcs d’activités de la zone aéroportuaire Roissy - Charles de Gaulle, cette zone de la deuxième couronne profite d’un engouement toujours plus fort de la part des entreprises.

Ce parc tertiaire urbain et paysager se situe dans un environnement qualitatif, autour d’un golf et d’un hôtel Hilton 4* de 150 chambres (prévus à horizon 2020).

« L’immobilier de bureaux est l’un des secteurs d’investissement que nous privilégions chez SOFIDY. Les créations d’emplois au premier semestre, ainsi que l’attractivité grandissante de Paris pour les entreprises internationales, nous motivent à poursuivre notre stratégie d’investissement orientée sur ce secteur à Paris et en périphérie » a déclaré Jean-Marc Peter, Directeur Général de SOFIDY.

Pour cette transaction, SOFIDY a été conseillée par le cabinet Racine – Maître Santoni, l’étude R&D – Maître Duparc, et le cabinet Elan. Le vendeur, la Foncière CEptentrion, filiale d’investissement immobilier de la Caisse d’Epargne Hauts de France, a été conseillé par Crédit Foncier Immobilier Capital Markets dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec CBRE et par l’étude Foch – Maître Malbezin.