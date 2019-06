Cette nouvelle acquisition vient s’ajouter au patrimoine de cette SCPI, qui compte plus de 917 actifs immobiliers pour un total de 1,1 milliards d’euros de capitalisation, la plaçant parmi les plus importantes SCPI de bureaux.

Situés au cœur du quartier de l’Amphithéâtre à Metz, à toute proximité de la gare TGV et du Centre Pompidou, les deux bâtiments, récemment livrés et totalisant une surface de 9 567m2 ainsi que 161 places de parking, ont été édifiés au-dessus du centre commercial Muse, qui vient de recevoir le trophée ICSC (International Council of Shopping Centers) du meilleur centre commercial européen.

Ces actifs acquis par SOFIDY sont presque intégralement loués et comptent parmi leurs locataires de grands utilisateurs comme GMF, Malakof Mederic, PwC, l’ARS, Bouygues Immobilier ou encore les Assurances Médicales, tous installés pour des durées minimums de 6 ou 9 ans fermes.

« Cet investissement dans le nouveau quartier central de Metz, à 1h20 de Paris en TGV, correspond à notre stratégie tertiaire dans les principales métropoles régionales ; Cette extension du centre-ville de Metz est un cas d’école en matière de mixité des usages, avec des espaces publics et culturels emblématiques, un centre commercial et un équilibre surveillé entre bureaux et logements » a déclaré Olivier Loussouarn, Directeur des investissements de SOFIDY.

Pour cette transaction, SOFIDY a été conseillé par BNP Paribas Real Estate et Monceau Notaires.